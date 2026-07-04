Kymmenettuhannet ihmiset ovat osoittaneet mieltään Ranskassa seksuaalista väkivaltaa vastaan.
Ranskassa on herättänyt raivoa 11-vuotiaan tytön raiskaus ja surma.
Lyhannaksi nimetty tyttö katosi toukokuussa lounaisranskalaisessa Fleurancen kaupungissa. Hänen ruumiinsa löytyi kesäkuussa.
Tapauksesta epäilty mies oli ollut epäiltynä jo aiemmin kahdesta muusta lapsen raiskauksesta.
Tytön kuolema on synnyttänyt laajaa suuttumusta ja vaatimuksia oikeusministeri Gérald Darmaninin erosta.
Tänään lauantaina kymmenettuhannet ihmiset osoittivat useissa Ranskan kaupungeissa mieltään seksuaalista väkivaltaa vastaan.