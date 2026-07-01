



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota

Kylian Mbappe loistaa MM-kisoissa | MTV Uutiset



Urheilu Jalkapallon MM 2026 Etusivu Otteluohjelma Lohkot Joukkueet Maalintekijät Kuin taikaiskusta muuttunut tähti jyrää MM-kisoissa – "Ei ole pelaajia, jotka pystyvät vastaamaan" Kylian Mbappe (kesk.) on johtanut Ranskan ilotulitusta MM-kisoissa. Ousmane Dembele (vas.) ja Michael Olise (oik.) ovat toimineet adjutantteina. 2026 Simon Stacpoole/Offside Julkaistu 01.07.2026 17:29 Ossi Karvonen Riku Hellanto MTV Urheilun jalkapalloasiantuntija Juho Rantala on vaikuttunut Ranskan supertähden Kylian Mbappen otteista MM-kisoissa. MAINOS Jalkapallon MM-kisat 2026

11.6.–19.7. MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät tästä otteluohjelmasta. Mbappen, 27, säihkyntä käynnissä olevassa MM-turnauksessa ei ollut itsestäänselvyys, sillä seurajoukkuekausi Real Madridissa oli haastava. Maaleja tuli edelleen, mutta erityisesti ranskalaishyökkääjän penseä asenne puolustamista kohtaan puhutti. Ilmapiiri Mbappen ympärillä Madridissa muuttui synkemmäksi.

MM-kisoissa tuulennopea hyökkääjä on ollut kuin uusi mies. Hän on tehnyt kuusi ja syöttänyt kaksi osumaa neljässä ottelussa ja jakaa maalipörssin kärkipaikan Lionel Messin kanssa.

– Mbappe on ollut todella hyvä. Jokainen tietää, että hän pystyy tekemään maaleja. Hänellä on nyt eniten pudotuspelimaaleja MM-historiassa. Se kertoo jo omaa kieltään. Maalinteko ei ole ikinä ollut kysymysmerkki, asiantuntija Juho Rantala aloittaa.

– Kun hän lähtee spurtteihin ja laittaa täyden vauhdin päälle, niin ei tuolla ole pelaajia, jotka pystyvät vastaamaan siihen.

Maalien sijaan eniten Rantalan silmään Mbappessa onkin pistänyt muutos Real-otteisiin.

– Hän on pelannut kuin kapteeni ja ollut mielestäni aika kokonaisvaltainen pelaaja. Hän pelaa hymy huulilla ja näyttää, että on hankalan Real Madrid -kauden jälkeen hyvässä paikassa.

– Hän on aktiivisempi myös ilman palloa. On sellainen tunne, että Ranskan päävalmentaja Didier Deschamps ja joukkuetoverit siinä ympärillä ovat saaneet Mbappesta vielä enemmän irti. Hän vaikuttaa harmonisemmalta ja tyytyväisemmältä. Totta kai tulee hetkiä, jolloin hän ei joka kerta prässää, mutta on se pelaaminen ollut todella hyvää.

Juttu jatkuu videon alla.

2:00 Video: Kylian Mbappe kuritti Ruotsia kahdella osumalla pudotuspelien 1. kierroksella. Ranska voitti 3–0.

Rantala uskoo, että Mbappe kokee Ranskan edustamisen kunnia-asiakseen. Tässä on iso rooli myös päävalmentajalla.

– Deschampsilla on kyky saada Mbappesta tosi paljon irti. Jotenkin hän pelaa vielä vähän energisemmin ja kantaa Ranskan paidassa vastuutaan vähän vielä eri tasolla. Ja tällä hetkellä aika upealla tavalla.

Ranskan tähänastinen taival MM-turnauksessa on ollut tuloksellisesti ja pelillisesti menestys. Se on voittanut kaikki neljä otteluaan selvästi yhteismaalierolla 13–2. Ykköspyssyt Mbappe (6 maalia) ja Ousmane Dembele (4) ovat olleet tehokkaita, ja myös Michael Olise on loistanut Mbappen tutkaparina.

Rantala pitää Ranskaa tällä hetkellä turnauksen ykkössuosikkina.

– Vaikea heille on löytää pysäyttäjää, jos he tuolla tavalla jatkavat. Ranska on vastannut kaikkiin niihin kysymysmerkkeihin, joita ennen kisoja oli.

– Yksittäisessä ottelussa voi tapahtua mitä tahansa, mutta heidän pelinsä on tällä hetkellä aika hyvin uomissaan. Heidän on oltava suosikkeja, asiantuntija summaa.

Ranska kohtaa seuraavaksi neljännesvälierässä Paraguayn Suomen aikaa sunnuntain vastaisen yönä.

Ossi Karvonen MTV Uutiset Ossi Karvonen työskentelee MTV Uutisissa urheilutoimittajana. Karvoseen voit olla yhteydessä esimerkiksi juttuvinkkeihin liittyen. Sähköposti: ossi.karvonen@mtv.fi.

Riku Hellanto MTV Uutiset