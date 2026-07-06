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Trump soitti Infantinolle, mikä laukaisi jättikohun MM-kisoissa – "Iso virhe Fifalta"

Ståre Solbakken ei käsitä Folarin Balogunin pelikiellon kumoamista, mihin Donald Trumpikin on mediatietojen mukaan sotkeutunut.

Ståre Solbakken ei käsitä Folarin Balogunin pelikiellon kumoamista, mihin Donald Trumpikin on mediatietojen mukaan sotkeutunut. AOP

Fifa kertoi sunnuntaina, että Yhdysvaltojen maajoukkueen tähtipelaajan ja MM-turnauksessa kolme maalia tehneen Folarin Balogunin pelikielto neljännesvälierään on kumottu.

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Trump soitti Infantinolle, mikä laukaisi jättikohun MM-kisoissa – "Iso virhe Fifalta"

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Balogunille tuomittiin punainen kortti pudotuspelien 1. kierroksen ottelussa Bosnia-Hertsegovinaa, mikä tiesi automaattista pelikieltoa seuraavaan otteluun, Belgia-neljännesvälierään.

Juttu jatkuu videon alla.

Nyt tuo panna on Fifan toimesta kumottu.

– Minun on oltava rehellinen. Tämä on iso virhe Fifalta, hän jatkoi viitaten selkeään sääntöön.

New York Timesin ja uutistoimisto AP:n mukaan kuvioon liittyy likaista taustapeliä. Medioiden mukaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trump soitti aiemmin viikolla hyvälle tuttavalleen Fifan puheenjohtajalle Gianni Infantinolle ja kehotti Fifaa vielä harkitsemaan Balogunin tilannetta.