Jalkapallon MM 2026
Trump soitti Infantinolle, mikä laukaisi jättikohun MM-kisoissa – "Iso virhe Fifalta"
Ståre Solbakken ei käsitä Folarin Balogunin pelikiellon kumoamista, mihin Donald Trumpikin on mediatietojen mukaan sotkeutunut. AOP Julkaistu 06.07.2026 08:54
Norjan päävalmentaja Ståle Solbakken tyrmäsi Kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan tekemän ratkaisun, johon sekaantui New York Timesin mukaan jopa Yhdysvaltain presidentti Donald Trump.
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Jalkapallon MM-kisat 2026
11.6.–19.7.
MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät tästä otteluohjelmasta.
Fifa kertoi sunnuntaina, että Yhdysvaltojen maajoukkueen tähtipelaajan ja MM-turnauksessa kolme maalia tehneen Folarin Balogunin pelikielto neljännesvälierään on kumottu.
Juttu jatkuu videon alla.
3:39USA:n Folarin Balogun sai punaisen kortin MM-kisoissa.
Nyt tuo panna on Fifan toimesta kumottu.
– Se on paha, paha, paha päätös, joka tulee vahingoittamaan MM-turnausta, Solbakken ärähti NRK:n mukaan Norjan otettua 2–1-voiton Brasiliasta.
– Minun on oltava rehellinen. Tämä on iso virhe Fifalta, hän jatkoi viitaten selkeään sääntöön.
Trump muistikin kiittää Fifaa.
– Kiitos Fifalle siitä, että he tekivät oikein ja kumosivat tämän törkeän epäoikeudenmukaisuuden, Trump kirjoitti Truth Social -alustalla.
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Belgian jalkapalloliitto tiedotti pöyristymisestään päätöksen jälkeen. Joukkueen päävalmentaja Rudi Garcia luuli viettävänsä aprillipäivää.
– Tämä on täysin MM-kisojen sääntöjen vastaista, Belgian liitto kommentoi.
Yhdysvaltojen päävalmentaja Mauricio Pochettino piti päätösta reiluna.
– Sen ei pitänyt alkujaankaan olla punainen kortti, Pochettino summasi.
Yhdysvallat ja Belgia kohtaavat Suomen aikaa tiistain vastaisena yönä kello 3 alkaen.
0:53Englanti kaatoi Meksikon ja eteni MM-puolivälieriin Norjaa vastaan.
1:26Katso: Norja sensaatioon näillä Erling Haalandin maaleilla.
Folarin Balogunin pannan kumoamisesta MM-kohu | MTV Uutiset
Ossi Karvonen työskentelee MTV Uutisissa urheilutoimittajana. Karvoseen voit olla yhteydessä esimerkiksi juttuvinkkeihin liittyen. Sähköposti: ossi.karvonen@mtv.fi.