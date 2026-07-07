MTV Uutiset ja tekoäly

Liiketoiminta ja kehitys

Juuri nyt Avaa

Folarin Balogunin pelikieltoon liittyvä kohu on avannut matopurkin MM-kisoissa. Nyt Ranska on valittanut Michael Olisen keltaisesta kortista ja Englanti harkitsee samoja toimia liittyen Jarell Quansahin ulosajoon.

MTV Uutiset Nyt -sivulle

MTV Uutiset Nyt -sivulle

Hurjat erot vuokra-asuntojen hinnoissa saman kaupungin sisällä – tässä halvimmat ja kalleimmat postinumerot

Cristiano Ronaldo kohautti – tästä kommentista puhutaan vielä

Juha Kankkuselta isoja sanoja MM-lupauksesta: "Tästä pojasta kuullaan vielä"

Fifan kumoama yhdysvaltalaishyökkääjä Folarin Balogunin pelikielto

on kasvanut valtaisaksi kohuksi MM-kisoissa. Se valtasi ilmatilan Belgian ja Yhdysvaltojen välisen neljännesvälierän alla.

Kohu ei ole kuitenkaan rauhoittumassa.

Ranska pelaa seuraavaksi puolivälierässä Marokkoa vastaan. Jos Olise saisi siinä varoituksen, hän olisi automaattisesti sivussa mahdollisesta MM-välierästä. Tämän takia varoitustilin pyyhkiminen puhtaaksi olisi arvokasta.