Folarin Balogunin pelikieltoon liittyvä kohu on avannut matopurkin MM-kisoissa. Nyt Ranska on valittanut Michael Olisen keltaisesta kortista ja Englanti harkitsee samoja toimia liittyen Jarell Quansahin ulosajoon.
The Athletic uutisoi, että Ranskan jalkapalloliitto on valittanut Fifalle tähtipelaajansa Michael Olisen Paraguay-ottelussa saamasta varoituksesta. Ottelusta riitti jälkipuintia, sillä Paraguay sikaili, mutta Ranska sai matsin kaikki kolme keltaista korttia.
Ranska pelaa seuraavaksi puolivälierässä Marokkoa vastaan. Jos Olise saisi siinä varoituksen, hän olisi automaattisesti sivussa mahdollisesta MM-välierästä. Tämän takia varoitustilin pyyhkiminen puhtaaksi olisi arvokasta.
The Athleticin uutisen mukaan Ranskan toimet eivät liity Yhdysvaltojen onnistuneeseen valitukseen Balogunin pelikiellosta, vaikka esimerkiksi Englannin päävalmentaja Thomas Tuchel nosti juuri nämä mahdolliset seuraukset esiin kohun puhjettua.
Englantikin harkitsee
3:58Fifa kumosi USA:n pelaajan pelikiellon – Trumpin kulissipelistä vastalauseiden myrsky.
Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin sekaannuttua Balogun-tapaukseen koko kohusta on tullut poliittinen. Maanantaina myös brittipoliitikot painostivat Fifaa kumoamaan Englannin puolustajan Jarell Quansahin saaman pelikiellon.