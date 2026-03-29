Max Verstappen väläytti Suzukan F1-osakilpailun jälkeen harkitsevansa menestyksekkään formulauransa paketointia. Ajosta puuttuu tällä hetkellä nautinto.

Uudet F1-säännöt eivät ole hollantilaistähti Max Verstappenin mieleen. Monimestari ilmaisi jälleen tyytymättömyytensä uusiin akkuenergiaa painottaviin autoihin, ja vannoi samalla, ettei nurina johdu Red Bullin kilpailukykyongelmista.

– Minä voin helpostikin hyväksyä, että ajan seitsemännestä tai kahdeksannesta sijasta. Tiedän, että en voi aina olla ensimmäinen tai toinen tai taistelemassa palkintopallisijasta joka kerta. Olen erittäin realisti sen suhteen ja olen ollut siinä asemassa aiemminkin. En minä aina ole voittanut F1:ssä, Verstappen aloitti BBC:n radiohaastattelussa Suzukan kisan jälkeen.

– Mutta samalla kun ajaa sijoista 7–8, eikä nauti koko formulasta sen taustalla, ei tunnu luontaiselta olla kilpakuljettaja.

Verstappen on kuvaillut nykyistä akkuenergian keräämistä anti-kilvanajoksi. Suzukan jälkeen hän käytti jälleen samaa termiä ja puhui jo lajin hylkäämisestä.

– Tietenkin yritän sopeutua siihen, mutta ei se ole mukavaa ajaa sillä tavalla. Se todella on anti-kilvanajoa. Ja sitten tietyssä pisteessä en halua enää tehdä sitä, Verstappen täräytti.

– Tietenkin sitä voi katsoa siltä kantilta, että voin tehdä paljon rahaa vielä. Mahtavaa. Mutta lopulta tässä ei ole kyse rahasta, vaan siitä, että tämä on ollut aina intohimoni.