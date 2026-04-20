F1-sarjan johto ja sen yhteiskumppanit sekä tallipäälliköt päättävät tänään millä ehdotuksilla sarjan parjattuja uudistuksia aiotaan korjata.
F1-sarjan autot muuttuivat tälle kaudelle valtavasti. Erityisesti tehon jakautuminen 50–50 sähkö- ja polttomoottorin välillä on ollut iso muutos. Tämä on tuonut mukanaan myös vaarallisia tilanteita, kun kuljettajat lataavat ja käyttävät sähköenergiaa eri kohdissa rataa.
Kuljettajien ja fanien antama kritiikki on ollut voimakasta, ja tähän on pyritty reagoimaan Lähi-idän levottomuuksista johtuvan kuukauden mittaisen kisatauon aikana. Kansainvälisen autoliiton FIA:n puheenjohtaja Mohammed Ben Sulayem kertoi sosiaalisessa mediassa sunnuntaina, että aiheesta on käyty onnistuneita keskusteluja.
– Kuljettajat ovat antaneet korvaamattoman näkemyksen muutoksista, joita heidän mielestään pitäisi tehdä. Nämä ovat koskeneet erityisesti energian varastointia tavalla, joka mahdollistaisi turvallisen, rehdin ja kilpailukykyisen kilvanajon.
Ben Sulayemin mukaan myös tallien tekniset johtajat ja moottorivalmistajien edustajat ovat tavanneet asian tiimoilta useaan otteeseen.
– Huomisen (maanantaisen) tapaamisen jälkeen lopulliset ehdotukset lähetetään maailman moottoriurheiluneuvoston äänestykseen.
Kyseessä on FIA:n ylin päättävä elin.