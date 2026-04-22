Guardian-lehden toimittaja Donald McRae kertoo F1-mestari Lando Norrisin kanssa alkuviikosta tekemästään haastattelusta, jossa McLaren-kuskin taustaryhmä puuttui peliin erikoisella tavalla.

McRae kertoo Norrisin puhuneen haastattelussa ensin syvällisesti ja rehellisesti epävarmuuteen liittyvistä vaikeuksistaan ennen viimevuotista F1-mestaruutta.

26-vuotias, F1-sarjassa vuodesta 2019 lähtien ajanut Norris avasi ajatuksiaan muun muassa siitä, miten eri lajien huiput voivat auttaa toisiaan.

– On tiettyjä ihmisiä, joiden kanssa juttelin viime vuonna, kun minulla oli vaikeaa. Joukossa oli huippu-urheilijoita, jotkut heistä maailman parhaita. Keskustelin heidän kanssaan vaikeuksistani ja siitä, miten he toimivat vastaavissa tilanteissa ja sulkevat ylimääräisen metelin ulkopuolelle.

Tietyt aiheet haastattelussa olivat McRaen mukaan kokonaan kiellettyjä. Hän kertoo saaneensa muutama tunti ennen haastattelua tiukan ohjeistuksen siitä, mitä Norrisilta ei saisi kysyä.

Kiellettyjä olivat ystävyys ja kilpailuasetelma Max Verstappenin ja George Russellin kanssa sekä uudet, tälle kaudelle voimaan tulleet F1-säännöt.

Rajaus on sikäli erikoinen, että sääntöuudistus on modernin F1-historian merkittävin, ja lukuisat kuljettajat – Norris mukaan lukien – ovat kuvailleet autoja vaarallisiksi. Osaltaan kuljettajilta tulleen palautteen vuoksi sääntöihin tehtiin alkuviikosta pieniä viilauksia.

Toisaalta F1-ympyröissä tällaiset rajaukset ovat jo pitkään olleet arkipäivää, ja siksi McRaekaan ei nyt voinut olla kysymättä säännöistä.