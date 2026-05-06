Entinen F1-kuski Ralf Schumacher kertoi olevansa ärsyyntynyt Red Bullin Max Verstappenin lopettamispuheisiin, mutta ymmärtää samalla nelinkertaisen maailmanmestarin turhautumisen. Aiheesta kertoo Expressen.

Formula 1 -sarjaan täksi kaudeksi tulleet sääntömuutokset ovat saaneet runsaasti kriitiikkiä, eikä suinkaan vähiten itse kuljettajilta. Max Verstappen on todennut, että kyse ei ole kilvanajosta ja uhannut lopettamisella.

Moottorin on nykyään toimittava 50-prosenttisesti sähköllä, ja akku latautuu jarrutuksen avulla kilpailun aikana. Kuljettajien energianhallinta on suuressa osassa. Monet kriitikot ovat nostaneet esille Haasin Oliver Bearmanin Japanissa sattuneen kolarin esimerkkinä vaarasta, joka liittyy sähkönkulutuksen aiheuttamiin suuriin ja arvaamattomiin nopeuseroihin, joiden seurauksena autot menettävät yhtäkkiä vauhtiaan.

Bearman törmäsi suurella nopeudella suojakaiteisiin, kun hän oli joutunut väistämään huomattavasti hitaammin ajavaa Alpinen Franco Colapintoa. Ralf Schumacher myöntää Verstappenin olevan oikeassa kommentoissaan, mutta on myös sitä mieltä, että tämän tulisi lopettaa valittaminen.

– Tällä hetkellä ajotaito ei ole ratkaiseva tekijä. Kyse on vain akkutehon hallinnasta. Heidän on muutettava sitä välittömästi. En usko, että se auttaa urheilua, eikä se auta kuljettajia. Mutta en pidä siitä, että Max Verstappen sanoo, "minun täytyy lopettaa, minä lopetan". Jos hän haluaa lopettaa, niin hän voi tehdä niin, sillä F1 on suurempi ja parempi kuin kukaan yksittäinen henkilö. Jopa suurempi ja parempi kuin Bernie Ecclestone. F1 pärjäsi hyvin ilman häntä, kuka olisi voinut kuvitella sitä? Schumacher sanoi.

– Se (Bearmanin onnettomuus) osoitti, kuinka vaarallista se voi olla. Täyden ja tyhjän akun aiheuttama nopeusero on asia, jota jotkut ovat kritisoineet vuoden alusta lähtien. Nyt näemme, kuinka vaarallista se on. Kuljettajat ovat oikeassa. F1 on paras urheilulajimme, ja yleisö haluaa, että kilpailut ratkaistaan sen perusteella, kuka on paras kuljettaja, eikä minkään muun perusteella. Jopa moottorin äänen pitäisi palata entiselleen. Toki ohitukset näyttävät nyt hieman jännittävämmiltä, mutta se tuntuu melkein keinotekoiselta, Sky-kanavan asiantuntijana nykyään toimiva Schumacher totesi.