Kimi Antonelli teki F1-historiaa Japanin Suzukassa nousemalla MM-sarjan kärkeen kaikkien aikojen nuorimpana kuljettajana.

Kimi Antonelli on ensimmäinen MM-sarjaa johtava teini-ikäinen kuljettaja. Italialainen on 19 vuotta 6 kuukautta ja 28 päivää vanha. Aiemmin F1-historian nuorimpana MM-sarjaa on johtanut Lewis Hamilton vuonna 2007.

Antonelli nappasi Japanin osakilpailun voitollaan kärkipaikan yhdeksän pisteen erolla tallikaveriinsa George Russelliin, joka jäi neljänneksi Japanissa.

Mercedeksen takana kärkkyvät Ferrarin kuljettajat Charles Leclerc ja Lewis Hamilton. Viime kauden mestaritalli McLaren on vielä jäänyt kolmoshevoseksi, mutta osoitti Japanissa lupauksia paremmasta, kun Oscar Piastri oli osakilpailun toinen.

F1-sarjassa on luvassa nyt viiden viikon tauko, kun kaksi Lähi-idän osakilpailuviikonloppua on peruttu alueen levottoman tilanteen vuoksi. Seuraavan kerran kuninkuusluokassa kisataan Miamissa vapun jälkeisenä viikonloppuna toukokuun alussa.