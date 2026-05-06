Norjalainen rallikuski Andreas Mikkelsen on tehnyt maailmanennätyksen pisimmästä driftauksesta sähköautolla. Mikkelsen pani aiemman ennätyksen säpäleiksi yhdessä kiinalaisen Xpengin kanssa.

Hollantilainen kilpa-autolija Dennis Retera ajoi Porschen testiradalla Hockenheimissa marraskuussa 2020 sivuluisussa yhtäjaksoisesti 42,171 kilometriä. Allaan Reteralla oli Porsche Taycan -sähköauto.

Tämä temppu oli aina näihin päiviin asti maailman pisin yhtäjaksoinen driftaus sähköautolla.

Mikkelsenin tekemä uusi ennätys on kuitenkin huomattavasti hurjempi. Norjalaiskuski driftasi Xpeng P7 -autolla peräti 73,594 kilometriä ennätysyritystä varten muokatussa liikenneympyrässä Kiinassa. Mikkelsen ehti ajaa 93 minuutin mittaisen ennätyssuorituksen aikana kaikkiaan 216 kierrosta.

Hän kertoo kokemuksesta Dirtfish-sivustolla.

– Minun piti vain ajatella, että olen lähdössä todella todella todella pitkälle eikoiskokeelle, ja yritin vain pitää keskittymisen mahdollisimman korkeana.

– Tein myös soittolistan musiikista, sillä mielestäni jos vain istuu ja keskittyy todella kovasti niin kauan, voi myös väsyä pahasti. Yritin löytää tasapainon keskittymisen ja rentoutumisen välillä. Kaikki tällaiset pienet asiat auttavat ja tekevät suuren eron.

Mikkelsen kertoo sykkeensä olleen testikerroilla keskimäärin 150 ja korkeimmillaan 170 lyöntiä minuutissa.

– Keskityin todella paljon myös hengitykseeni, jotta en olisi liian jännittynyt. Varsinaisessa ennätyssuorituksessa sykkeeni oli 20–30 lyöntiä alhaisempi kuin testeissä, joten onnistuin siinä aika hyvin.

– Oli hauskaa nähdä, että kun rikoin aiemman ennätyksen, sykkeeni laski välittömästi. Pystyin rentoutumaan sen jälkeen, mikä helpotti paljon. Tietenkin, kun lähestyy ennätystä, on hermostuneempi, sillä sitä ei halua pilata.