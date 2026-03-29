F1-sarjan sääntöuudistus ei ole onnistunut ja vaatii vähintään uusia muokkauksia ennen Miamin osakilpailua, kirjoittaa MTV Urheilun toimittaja Ville-Veikko Valta.

F1-sarja on kokenut täksi kaudeksi ison mullistuksen, kun kuninkuusluokan autoihin ja sääntöihin on tehty valtavia muutoksia edellisistä kausista. Muutokselle oli tilausta: kilvanajo oli ollut viime vuosina paikoin täysin nollatasolla. Tallien väliset voimasuhde-erot vaihtelivat kaudesta toiseen jonkin verran, mutta liian paljon taistelua käytiin vain yhden tai kahden tallin kesken.

Ohittamisesta haluttiin helpompaa, jotta tuloslistaltaan staattiisiin osakilpailuihin saataisiin lisää väriä. Samalla tahtotila oli selvästi saada formuloihin lisää sähkövoimaa polttomoottorin merkityksen kustannuksella. Nyt arviolta puolet auton voimayksikön tuottamista hevosvoimista tulee sähköstä.

Kauden 2026 kolme ensimmäistä osakilpailua on ollut kipuilua. Kuskit eivät kauttaaltaan ole tyytyväisiä nykyiseen. Edes sarjaa nyt hallitsevan tallin Mercedeksen kuljettajan George Russellin kommentit Suzukassa eivät olleet positiivisia nykymenosta. Brittiä toki varmasti harmitti neljänneksi jääminen tallikaverin Kimi Antonellin juhliessa voittoa.

Russell kaipasi muutoksia akkuenergian keräämiseen liittyviin sääntöihin, vähintään lämmittelykierroksille ja turva-auton takana ajettaessa.