Sergio Pérez puhui kovia tallikavereistaan.

Sergio Pérez on kaasutellut F1:ssä uransa varrella monien nimekkäiden kuljettajien tallikavereina, joista kirkkaimpana on loistanut Max Verstappen. Red Bullin alankomaalaisvirtuoosi voitti neljä maailmanmestaruutta 2021–24 jättäen meksikolaisen tyystin varjoonsa.

Pérez oli viime vuoden kuninkuusluokasta syrjässä, mutta palasi formula ykkösiin Cadillacin riveissä. Hän muodostaa tulokastallin kokeneen kuskiduon Suomen Valtteri Bottaksen kanssa.

Saksalaislehti Die Welt julkaisi tuoreeltaan haastattelun, jossa vuonna 2011 F1:ssä aloittanutta Péreziä pyydetiin kertomaan kolme parasta tallikaveriaan. 36-vuotiaan meksikolaisen vastaus oli huomionarvoinen.

– Minulla on ollut monia hyviä tallikavereita. Max Verstappen on ykkönen, Pérez aloitti odotetusti mutta jatkoi:

– Nicoa (Hülkenberg) oli erittäin vaikea voittaa. Mutta niin on ollut myös Jenson Buttonia ja Valtteri Bottasta. Laittaisin heidät samaan ryhmään Nicon kanssa. Max ei ole niin kaukana edellä.

– Tietenkin hän on hyvin erityinen lahjakkuus, mutta jos meillä kaikilla olisi auto, jossa kokisimme olomme sataprosenttisen mukavaksi, olisimme kaikki hyvin lähellä toisiamme.

Pérezin lausunnot ovat siihen nähden kiintoisia, että Verstappenia on pidetty huomattavasti häntä ja esimerkiksi aikanaan Mercedeksellä ajanutta Bottasta etevämpänä kuljettajana. Alankomaalaisen tulokset huipputallin puikoissa ovat myös olleet huomattavasti vaille kuljettajien MM-titteleitä jäänyttä kaksikkoa kovempia.