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Mikä on järkevin tapa kuljettaa polkupyörää autolla? | MTV Uutiset

Miten kuljettaa polkupyörä autolla turvallisesti? Älä ainakaan tee näin: "Äärettömän vaarallista" Laadukas kuljetusteline ja huolellinen kuormaus ovat turvallisen kuljettamisen peruspilarit. Autoliitto Julkaistu 30 minuuttia sitten Teppo Vesalainen teppo.vesalainen(at)autoliitto.fi Lomareissulle moni ottaa polkupyörät mukaan – toki kuljetustarvetta saattaa ilmentyä muutenkin. Oli kyseessä sitten pitkä tai lyhyt kuljetusmatka, ei ole yhdentekevää, miten pyöriä auton kanssa kuljettaa. Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen vastaa lukijoidemme auto- ja liikenneaiheisiin kysymyksiin joka viikko. Lähetä oma kysymyksesi osoitteeseen lifestyle@mtv.fi. Kysymys: Jos tulee tarvetta kuljettaa polkupyörää autolla, miten tehdä se mahdollisimman turvallisesti? Vastaus: Telineen laadukkuus, pyörien huolellinen sidonta sekä valojen ja vilkkujen näkyminen ovat keskeiset turvallisuuselementit. Näiden lisäksi kannattaa antaa arvoa käytön helppoudelle sekä minimoida autoon tai polkupyöriin tulevien vaurioiden mahdollisuus. Kuljetettaessa polkupyöriä tavallisella henkilöautolla, järkevät kuljetusvaihtoehdot lienevät joko auton katolle tai vetokoukkuun asennettava pyöränkuljetusteline tai perävaunu. Mikäli päätyy valitsemaan jommankumman telinetyypin, on tärkeää panostaa telineen laatuun. Tässäkin pätee pääsääntöisesti vanha viisaus, että jos haluaa halvan ja hyvän, pitää usein ostaa kaksi eri tuotetta. Laadukkaassakaan telineessä pyörät eivät pysy kiinni sitomatta. Niissä kuorman paikallaanpysymisen varmistaminen on kuitenkin usein tehty varsin helpoksi. Muutenkin telinettä valittaessa kannattaa kiinnittää huomiota juuri käytön helppouteen. Lue myös: Kuka väistää liikenteessä ja ketä? Asiantuntijalta neuvot eri tilanteisiin

Polkupyörät katolla – huomioi ja muista poikkeuksellinen korkeus

Katolla kuljettamisessa näen ongelmana pyörien hankalan lastauksen. Polkupyörän nostaminen katolle tai sieltä pois hallitusti vaatii voimaa ja pituutta eikä näin ollen ole mikään läpihuutojuttu – ainakaan jokaiselle. Nykyään markkinoilla on paljon katumaasturityyppisiä autoja, jotka jo itsessään ovat varsin korkeita.

Katolla olevat pyörät myös nostavat auton korkeutta merkittävästi. Tämä on syytä pitää mielessä esimerkiksi parkkipaikkaa etsittäessä, sillä useimpiin parkkihalleihin ei mahdu sisään pyörä katolla.

Omaan muistiin ei kannata luottaa vaan laittaa auton kojelautaan joku varoituslappu muistuttamaan poikkeuksellisen korkeasta kuormasta silloin, kun sellainen on katolla. Tiedossani on monta esimerkkiä siitä, että unohduksia sattuu herkästi.

Polkupyörät vetokoukussa – unohda halpistelineet

Vetokoukkuun kiinnitettävissä edullisissa pyöränkuljetustelineissä ongelma on, että telineessä oleva pyörä peittää auton rekisterikilven ja takavalot. Tämä muun muassa vaikeuttaa ajoneuvon havaittavuutta takaa päin lähestyttäessä sekä hankaloittaa muiden mahdollisuuksia ennakoida pyöriä kuljettavan autoilijan toimintaa.

Lisäksi pyörän sitominen telineeseen on monesti haasteellista niin, että pyörä olisi tukevasti kiinni.

Valitettavan usein näkeekin kuljetettavan pyöriä tällaisissa telineissä jopa kokonaan ilman sidontaa, mikä on äärettömän vaarallista muiden tienkäyttäjien turvallisuuden kannalta – ja juuri siksi kiellettyä.

Pyörä tulee näissä telineissä usein myös melko lähelle autoa, jolloin pyörän ohjaustanko tai poljin naarmuttaa herkästi auton maalipintaa. Lisäksi auton takaluukun avaaminen edellyttää tällaisen pyörätelineen irrottamista.

Edullisten saksimallisten telineiden tukevuus – jos sellaisesta edes voi puhua – on monesti vähän niin ja näin. Varsinkin yllättävässä väistötilanteessa teline helposti heilahtaa ja hajoaa käyttökelvottomaksi. Näin kävi valtaosalle tämänkaltaisia telineitä muutama vuosi sitten Moottori-lehden tekemässä pyöränkuljetustelinetestissä

Laadukas teline omilla valoilla ja rekisterikilvellä

Itse käytän pyörän kuljettamiseen vetokoukkuun kiinnitettävää telinettä, jossa on oma rekisterikilpi ja takavalot sekä -vilkut. Pyörät tulevat siinä tukevasti kiinni telineeseen, riittävän etäälle autosta.

Telineessä on kiinteänä kaikki tarvittavat kiinnityshihnat ja tangot. Teline on lukittavissa autoon ja pyörät telineeseen. Myös takaluukun avaaminen onnistuu, vaikka telineessä olisikin pyörä/pyöriä.

Tämä on kaikin puolin turvallinen ja käytännöllinen ratkaisu. Kyseistä telinetyyppiä löytyy eri valmistajien mallistoista.

Kippaustoiminto mahdollistaa tavaratilaan pääsyn.Autoliitto

Hyvänkin telineen kanssa on huomioitava suurimmat telineelle sekä auton vetokoukulle sallitut massat.

Jos telineeseen lastataan vaikkapa useampia painavia sähköpyöriä, tulee kuormasta herkästi liian painava.

Mikäli auton vetokoukku tukee Fix4bike-kiinnitysmahdollisuutta ja on hankkimassa uutta pyöränkuljetustelinettä, kannattaa hankkia sellainen teline, jossa tämä ominaisuus on hyödynnettävissä. Fix4bike-teline lukittuu tavallista pyöränkuljetustelinettä tiukemmin suhteessa vetokoukun pystyakseliin, mikä luonnollisesti tukevoittaa sitä.

Fix4bike-kiinnitysmahdollisuutta tukevan vetokoukun kyljessä on nystyrät molemmin puolin koukkua.Autoliitto

Huomioithan myös nämä

Olennaista on huomata, että varsinkin useammille pyörille tarkoitetut telineet käyttäytyvät auton takana samalla tavalla kuin lautanippu Aku Ankan olalla: kun kääntyy tiukasti oikealle, siirtyy teline sivusuunnassa yllättävän paljon vasemmalle ja päinvastoin. Tämä on syytä pitää mielessä esimerkiksi kapeasta pysäköintiruudusta lähdettäessä.

Kuorman kiinnitys on syytä tarkastaa säännöllisesti myös matkan aikana. Autoa ladattaessa kaapeli kannattaa reitittää niin, etteivät pyörien herkät muoviosat vaurioidu.Autoliitto

Kuljetetaan pyörää sitten katolla tai vetokoukussa, on se syytä lukita ja irrottaa siitä kaikki sellaiset osat, jotka saattavat irrota ajoviiman tai tärinän vaikutuksesta. Näitä ovat esimerkiksi irrotettavat etu- ja takavalaisimet, pumppu, juomapullo jne. Mikäli pyörässä on tavarakori, pitää sekin tyhjentää ja kiinnitys varmistaa.

Pyöriä täytyy tarkkailla ajon aikana ja varmistaa niiden sidonta ja tuenta säännöllisesti myös matkan aikana. Itse teen tämän jokaisen ajotauon päätteeksi, aina ennen ajoon lähtöä.

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8:24 Haastattelussa pyöräilyvaikuttaja Tom Nylund.

MTV