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Miten auto kuormataan oikein? | MTV Uutiset



Kesälomareissulle lähdössä? Muista nämä seikat, kun pakkaat tavaroita autoon – "Hyvä lähtökohta" Autoa kuormatessa kannattaa ottaa huomioon muutama seikka. Kuvituskuva. Shutterstock Julkaistu 20.06.2026 12:01 Teppo Vesalainen Se, miten auto on pakattu, vaikuttaa turvallisuuteen monella eri tasolla – niin normaaliajossa, ääritilanteessa kuin törmäyksessäkin. Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen vastaa lukijoidemme auto- ja liikenneaiheisiin kysymyksiin joka viikko. Lähetä oma kysymyksesi osoitteeseen lifestyle@mtv.fi. Kysymys: Mitä tulee huomioida auton kuormauksessa kesälomamatkalle lähdettäessä? Vastaus: Hyvä lähtökohta on pitää mielessä, että matkatavaroiden paikka on turvallisuussyistä tavaratilassa – ei auton matkustamossa. Esimerkiksi Itävallassa voi jopa saada todella suuren sakon, jos matkatavaraa on sitomatta matkustamon puolella. Ennen varsinaisen kuormauksen aloittamista, kannattaa varmistaa, ettei mitään olennaista jää kuormattavien tavaroiden alle, vaikkapa tavaratilan välipohjaan. Esimerkiksi varoituskolmio, ensiapulaukku, mahdollinen sammutin ja heijastinliivit tulee olla niin, että ne ovat tarvittaessa nopeasti saatavilla, sen sijaan, että niitä joutuisi kaivelemaan valtavan matkatavaramäärän alta. Lue myös: Jos matkustat lemmikin kanssa kesällä autossa, muista nämä tärkeät neuvot Tavarat eivät saa päästä liikkumaan Tavaratilaa kuormattaessa on syytä laittaa painavimmat tavarat tavaratilan pohjalle ja tukea ne tiukasti kiinni takaistuimen selkänojaan. Tiiviisti selkänojaan tukeutuvat tavarat eivät pääse liikkumaan esimerkiksi jarrutustilanteessa. Samalla kuormattujen tavaroiden painopiste saadaan mahdollisimman alas ja eteen, mikä on auton hallinnan kannalta olennaista.

Muut tavarat tuetaan sitten tiukasti kiinni ensimmäisiin ja tarvittaessa kuormataan ensimmäisen kerroksen päälle toinen kerros samalla periaatteella, hieman kevyemmillä tavaroilla.

Olennaista on, ettei tavaratilaa kuormata takaistuimen selkänojan yläreunan yläpuolelle. Mikäli näin tehtäisiin, eivät tavarat tukeutuisi mihinkään ja lentäisivät äkkijarrutus- tai törmäystilanteissa auton matkustamoon valtavalla voimalla. Samasta syystä auton hattuhyllyllä ei tulisi säilyttää mitään.

Osaan autoista on saatavilla takaistuimen selkänojan ja katon väliin asennettavia tavaraverkkoja tai -kaltereita. Itse olen kuitenkin aika skeptinen niiden kykyyn pitää tavaroita paikoillaan yllättävissä tilanteissa.

On toki mahdollista, että markkinoilla on tukevia ja kestäviäkin toteutuksia, mutta on sitten varmasti myös sellaisia, jotka eivät kestä. Autonkäyttäjän on hankalaa arvioida, uskaltaako tällaiseen verkkoon tai kalteriin luottaa vai ei. Siksi pelaisin varman päälle enkä luottaisi.

Mikäli tavaratilaa joutuu laajentamaan kaatamalla takaistuimen selkänojan, menettää mahdollisuuden tukea tavaroita selkänojaan. Tällöin on huolehdittava tavaroiden sidonnasta niin matkustamossa kuin tavaratilassakin.

Eri autoissa on tähän hyvin vaihtelevat valmiudet: Osasta autoja löytyy asialliset kuormansidontalenkit, osassa niitä ei ole ollenkaan. Markkinoilla on myös autoja, joiden kuormansidontapisteet ovat lähinnä huono vitsi kaikessa muovisessa heppoisuudessaan.

Irtosälä lokeroihin

Matkustamossakin väistämättä kulkee joitain esineitä, esimerkiksi matkapuhelimia, tablet-tietokoneita, tiekartastoa ynnä muita. Tablet-tietokonetta varten on syytä hankkia asiallinen teline, jossa se pysyy paikoillaan.

Puhelinta tai kirjoja ei pitäisi jättää auton penkille vaan sijoittaa ne lokeroihin, joita tyypillisesti löytyy esimerkiksi keskikonsolista, etuistuinten selkänojan taustasta sekä ovista. Penkillä irtonaisena lojuva puhelin on tuhoisa lentäessään törmäyksessä tai äkkijarrutuksessa kohti etupenkkiläisiä.

Lisäkuljetustilaa asianmukaisilla varusteilla

Monesti tavaratilan laajentamista – selkänoja kaatamalla – parempi vaihtoehto on varustaa auto suksiboksilla.

Boksia kuormattaessa on tärkeää huolehtia siitä, että sinne tulee kuormattua vain kevyttä tavaraa boksin, auton suurimman sallitun kattokuorman ja taakkatelineen maksimikuorman rajoissa. Näistä kevyistä tavaroista raskaimmat tulisi asettaa sivusuunnasta katsottuna keskellä boksia niin, että niiden paino jakautuu mahdollisimman tasaisesti molemmille taakkatelineputkille. Boksin päihin voi laittaa sitten jotain kevyempää.

Myös boksin sisällä tavaroiden paikallaanpysyminen on syytä varmistaa tukemalla ja sitomalla. Mikäli on vaikeuksia saada suljettua boksin kansi, on tavaraa joko liian paljon tai boksin päihin on lastattu liian paljon painoa, minkä vuoksi boksi on väänteessä.

Kuljetettaessa autolla polkupyöriä on syytä hankkia laadukas teline, joka kiinnittyy tukevasti autoon ja pyörät telineeseen. Jos teline asennetaan vetokoukkuun niin, että se – tai sillä kuljetettavat pyörät – peittävät auton takavalot, vilkut tai rekisterikilven, on vastaavat syytä löytyä telineestä.

Sekä suksiboksin että katolle tulevan pyöränkuljetustelineen kohdalla on huomioitava auton tavallista suurempi korkeus. Kaikki automallit eivät välttämättä mahdu esimerkiksi matalaan parkkihalliin tai autotalliin suksiboksi katolla – polkupyöristä puhumattakaan.

Rengaspaineiden säätäminen kuormituksen mukaisiksi

Ennen reissuun lähtöä on vielä syytä tarkastaa rengaspaineet ja säätää ne kuormitusta vastaaviksi. Autonvalmistajat ovat pääsääntöisesti määrittäneet autoille paineet erikseen pienemmälle ja suuremmalle kuormalle. Kun auto kesälomareissulle pakataan täyteen ihmisiä ja tavaraa, on syytä ottaa käyttöön suuremman kuormituksen mukaiset paineet.

Oikeilla rengaspaineilla auto käyttäytyy johdonmukaisemmin ja sen hallinta on helpompaa – myös ääritilanteissa. Kuorman mukaisilla suosituspaineilla renkaat myös pyörivät vajaapaineisia kevyemmin, mikä näkyy auton kulutuksessa ja sen myötä toimintamatkassa. Suunnitellusti paineistettu rengas ei myöskään vaurioidu yhtä herkästi kuin vajaapaineinen.

Katso myös: Näin tarkastat auton rengaspaineet

3:48 Videolla ohjeet auton rengaspaineiden tarkastamiseksi.

MTV