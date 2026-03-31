Polkupyöriä kaivetaan nyt pyörävarastoista esille talven jäljiltä. Toisilla saattaa olla edessä ikävä yllätys, kun oma rakas pyörä onkin joutunut pyörävarkaiden matkaan.
Polkupyörien varkaudet lisääntyvät keväisin.
Helsingin poliisin mukaan varkausmäärissä näkyy selvä kausivaihtelu maaliskuusta elokuuhun.
– Kyllähän se näin on, että kevään ja kesän kynnyksellä pyörävarkausmäärät lisääntyvät, Helsingin poliisin rikoskomisario Terhi Sampanmaa-Matilainen kertoo Huomenta Suomen aamussa.
Mitä arvokkaampi pyörä, sitä enemmän se kiinnostaa pyörävarkaita. Varastetuista pyöristä tehdään tuhansia vahinkoilmoituksia vuodessa.
– Sen näkee siitä, että keskivahinko on noussut joka vuosi, eli varastetaan hieman kalliimpia polkupyöriä kuin aiemmin, kertoo Pohjola Vakuutuksen omaisuuden ja toiminnan korvausten johtaja Markus Uimonen.
Lukitse runko kiinteään kohteeseen
Ensisijainen tapa estää pyörävarkauksia on pyörän kunnollinen lukitustapa. Lisäksi, jos mielii saada varkaudesta korvausta vakuutusyhtiöltä, on korvattavuuden kannalta keskeistä pyörän lukitseminen.