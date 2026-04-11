Jarruton perävaunukaan ei ole huoltovapaa, vaikka valitettavan moni niin kuvittelee. Oikea aika huollolle ja tarkastuksille on juuri nyt, kun monet perävaunut otetaan taas käyttöön talviseisonnan jälkeen.

Kysymys: Mitä huoltotoimenpiteitä kevytperävaunulle pitäisi tehdä näin keväällä?

Vastaus: Huolto- ja tarkastustoimet voi aloittaa vaikkapa renkaista tarkastamalla niiden kunto. Renkaan kyljestä löytyy DOT-merkintä, jonka lopussa on yleensä ovaalinmuotoisen merkinnän sisällä neljä numeroa. Niistä kaksi ensimmäistä kertoo valmistusviikon ja toiset kaksi valmistusvuoden.

Mikäli renkailla on ikää 10 vuotta tai enemmän, tulisi ne uusia, vaikka kulutuspintaa vielä olisikin jäljellä.

Vaikka usein juuri ikääntyminen aiheuttaa tarpeen perävaunun renkaan uusimiselle, on myös kulutuspinnan urasyvyyttä syytä seurata. Lain vaatima vähimmäisurasyvyys 1,6 millimetriä on liian vähän, joten kehotan perävaunussakin pitämään kiinni neljän millin turvasuosituksesta. Urasyvyyden ollessa alle neljä milliä vesiliirtoherkkyys kasvaa olennaisesti.

Vesiliirtoon lähtevä perävaunu on todella vaarallinen heittelehtiessään vastaantulijoiden kaistalle – se saattaa herkästi tempaista mukaansa hallitsemattomaan luistoon myös vetoauton.