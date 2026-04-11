Mitä huoltotoimenpiteitä kevytperävaunulle pitää tehdä keväällä?
Nämä asiat kannattaa nyt tarkastaa perävaunusta
Monesti perävaunu vain unohdetaan pihan nurkkaan ja otetaan sieltä käyttöön, kun tarvetta ilmenee. Tärkeää on kuitenkin tiedostaa, että sekin tarvitsee huoltoa ja huolenpitoa.Autoliitto
Julkaistu 13 minuuttia sitten
Teppo Vesalainen
Jarruton perävaunukaan ei ole huoltovapaa, vaikka valitettavan moni niin kuvittelee. Oikea aika huollolle ja tarkastuksille on juuri nyt, kun monet perävaunut otetaan taas käyttöön talviseisonnan jälkeen.
Kysymys:Mitä huoltotoimenpiteitä kevytperävaunulle pitäisi tehdä näin keväällä?
Vastaus: Huolto- ja tarkastustoimet voi aloittaa vaikkapa renkaista tarkastamalla niiden kunto. Renkaan kyljestä löytyy DOT-merkintä, jonka lopussa on yleensä ovaalinmuotoisen merkinnän sisällä neljä numeroa. Niistä kaksi ensimmäistä kertoo valmistusviikon ja toiset kaksi valmistusvuoden.
Mikäli renkailla on ikää 10 vuotta tai enemmän, tulisi ne uusia, vaikka kulutuspintaa vielä olisikin jäljellä.
Vaikka usein juuri ikääntyminen aiheuttaa tarpeen perävaunun renkaan uusimiselle, on myös kulutuspinnan urasyvyyttä syytä seurata. Lain vaatima vähimmäisurasyvyys 1,6 millimetriä on liian vähän, joten kehotan perävaunussakin pitämään kiinni neljän millin turvasuosituksesta. Urasyvyyden ollessa alle neljä milliä vesiliirtoherkkyys kasvaa olennaisesti.
Renkaiden kuntoa tarkastettaessa on syytä tehdä yleissilmäys myös renkaiden kylkiin: niissä ei saa olla pullistumia, halkeamia tai näkyvissä olevia kudoksia.
Kunnossa oleva yhdistelmä on toimintavarma ja turvallinen.Autoliitto
Rengaspaineiden tarkastus ja säätö
Rengaspaineet on syytä tarkastaa paitsi näin keväällä, myös säännöllisesti käyttökauden aikana. Oikeat rengaspaineet erilaisille kuormituksille löydät perävaunun käyttöohjeesta.
Mikäli käyttöohje ei ole tallessa, sellainen saattaa hyvinkin löytyä internetistä.
Oikeilla rengaspaineilla kärry käyttäytyy ennalta-arvattavammin ja sen renkaat kestävät paremmin.Autoliitto
Pyöränlaakerien ja pohjavanerin kunto
Myös perävaunun pyöränlaakerien kunto on syytä tarkastaa.
Ennen perävaunun nostamista tunkilla, kannattaa se kytkeä vetoauton perään. Näin perävaunu pysyy paikoillaan varmimmin noston aikana, kunhan vetoauton seisontajarru on kytkettynä ja vaihteisto P-asennossa (manuaalivaihteiston ollessa kyseessä 1- tai peruutusvaihde seisontajarrun kanssa kytkettynä).
Kun ilmassa olevaa perävaunun pyörää pyörittää, sen tulisi pyöriä kevyesti eikä saisi kuulua rahinaa.
Laakerissa ei myöskään saisi olla välystä eli tarttumalla pyörästä "viittä vaille yksi" -otteella ja heiluttamalla pyörää akselin suuntaisesti, siinä saa tuntua välystä enintään pari milliä. Tämän testin voi tehdä ilman tunkkia, perävaunun pyörien ollessa maassa.
Lavan pohjavanerin kuntoon on syytä kiinnittää huomiota. Jos vaneri on rikki, pehmennyt tai kupruilee, on sen uusimisen aika.
Pölyt ja kurat pois sekä voitelua oikeisiin paikkoihin
Kärry tarvitsee myös säännöllistä pesua. Erityisen tärkeässä roolissa pesu on, jos perävaunua on käytetty talvella. Kiinni pinttynyt tiesuola jättää jälkensä myös perävaunuun, mikäli sitä ei pestä pois mahdollisimman pian.
Perävaunussa on myös säännöllistä voitelua vaativia kohteita, kuten lavalukot, saranatapit, mahdollinen nokkapyörä ja vetopään liikkuvat osat.
Valojen toiminta ja toimintaperiaate
Valojen toiminta pitää tarkastaa aina, kun perävaunu kytketään vetoautoon. Mikäli jokin valoista ei toimi, on syy selvitettävä ja asia korjattava.
Perävaunun valojen ja vilkkujen toiminta on tärkeää havaittavuuden sekä oman toiminnan ennalta-arvattavuuden parantamiseksi.Autoliitto
Vika voi olla polttimoiden lisäksi esimerkiksi johdotuksissa tai pistokkeessa. Myös kontaktihäiriöt pistokkeessa – ja hapettumien vuoksi muuallakin sähköjärjestelmässä – ovat tyypillisiä.
Monesti perävaunun 7-napaisen pistotulpan keskeltä halki olevat metallitapit puristuvat käytön myötä hieman kasaan ja aiheuttavat näin kontaktihäiriöitä. Mikäli näin on, tappeja voi varovasti levittää esimerkiksi pienen ruuvimeisselin kärjellä ennen pistotulpan kytkemistä vetoauton pistorasiaan.
On myös tärkeää tutustua auton valojen toimintaperiaatteeseen – varsinkin, jos vetoauto on vaihtunut siitä, jolla on edellisen kerran vaunua vetänyt.
Monissa autoissa ei huomiovaloilla ajettaessa pala takavalot eivätkä perävaunun valot. Vaikka auton takavalot olisikin ohjelmoitu palamaan huomiovalojen kanssa, on mahdollista, etteivät perävaunun valot kuitenkaan pala. Näin on esimerkiksi omassa autossani.
Varmin tapa varmistaa perävaunun valojen palaminen onkin kääntää auton valokatkaisija "valot päälle" -asentoon, jolloin ajo- ja takavalot – sekä perävaunun valot – ovat varmasti päällä.
