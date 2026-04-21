Kauppisten pariskunta pyöräilee tuhansia kilometrejä yhdessä, mutta muistaa pitää huolta myös oman ajan tarpeesta.

20 vuotta yhdessä olleet Tuija ja Ilkka Kauppinen tekivät ensimmäisen pidemmän pyörämatkansa noin viisi vuotta sitten. Tuolloin Rovaniemellä asuva pariskunta pyöräili Etelä-Amerikan halki.

– Sen reissun jälkeen jäätiin vähän niin kuin koukkuun siihen. Se on ihan mieletön vapauden tunne, ja se, että sinulla on ne kaikki tavarat siinä pyörän päällä ja vapaus mennä, minne haluaa, ilman paluulippua kotiin, Tuija kertoi Huomenta Suomen aamussa.

Oma aika tekee hyvää parisuhteelle

Pariskunnan viimeisin pyöräreissu suuntautui Japaniin ja Etelä-Koreaan, jossa pyöräiltyjä kilometrejä kertyi tuhansia. Matkalla syntyi myös kirja Pyörillä päästään - Polkupyörällä pitkin Japania ja Etelä-Koreaa (Kirjapaja, 2026).

Kun kumppanin kanssa viettää tiiviisti aikaa yhdessä, myös omalle ajalle on tarvetta.

– Mehän ollaan aina vietetty Tuijan kanssa paljon aikaa yhdessä ja tietysti pyörämatkalla vielä enemmän. Mutta esimerkiksi tällä edellisellä matkalla Tuija kirjoitti tätä uutta kirjaansa aina silloin tällöin matkan aikana, niin silloin minulla oli hyvä vaihtoehto lähteä omille reiteille, Ilkka kertoo.

Pyöräilijän tapauksessa tämä tarkoitti pyöräilyä ympäri kaupunkia ja kyliä.