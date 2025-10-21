Talvirenkaiden vaihto alkaa olla käsillä syksyn edetessä ja säiden kylmetessä. Usein renkaat vaihdetaan itse, mikä lisää virheiden mahdollisuutta.

Oikein säilytetyt ja asennetut talvirenkaat parantavat turvallisuuttaa, muistuttaa Autoklinikka, joka kertoo tiedotteessaan myös tyypilliset renkaanvaihdossa tapahtuvat virheet.

Tunkki väärässä kohdassa

Autoklinikan mukaan yleistä on, että renkaanvaihtaja asettaa tunkin väärään kohtaan.

Virheellinen nostokohta voi Autoklinikan mukaan johtaa auton helmojen vääntymiseen tai muihin korirakenteen vaurioihin. Oikea nostokohta kannattaakin siksi tarkistaa aina ohjekirjasta.

Autoklinikka toteaa, että myös tunkilla on väliä, eikä joistakin autoista valmiina löytyvä tunkki ole välttämättä tarpeeksi jykevä kausirenkaanvaihtoon.

Renkaat väärin päin

Toinen yleinen omatoimivaihtajien virhe on Autoliiton mukaan renkaiden asentaminen väärin päin. Renkaisiin on usein merkitty pyörimissuunta, joka määrää, kummalle puolelle autoa rengas tulee.

– Väärin päin asentaminen voi heikentää ajoneuvon käsiteltävyyttä ja turvallisuutta muun muassa laskeneen jarrutustehokkuuden ja kasvaneen vesiliirtoriskin myötä, Autoklinikka Merkkihuollon operatiivinen johtaja Marno Kelo sanoo tiedotteessa.

Säilytyksellä on väliä

Renkaiden kestävyyteen vaikuttavat myös niiden säilytysolosuhteet. Renkaat suositellaan säilyttämään pimeässä ja tasaisen viileässä lämpötilassa.

Suora auringonpaiste, korkea kuumuus tai pakkasasteet voivat ajan mittaan huonontaa kumiseoksen ominaisuuksia, Autoklinikka muistuttaa.

Suositeltavinta on säilyttää renkaat pystyasennossa. Jos renkaat joudutaan pinoamaan, suosittelee Autoklinikka korkeintaan kahden renkaan pinoja tai kierrättämään renkaita pinossa niin, että jokainen on vuorollaan alimpana, koska pidemmällä aikavälillä neljän renkaan pinossa alin rengas voi kärsiä liiallisesta paineesta.

Milloin renkaat pitää vaihtaa?

Entä milloin renkaat sitten saa tai pitää vaihtaa?

Lain mukaan talvirenkaita on käytettävä 1.11.–31.3., jos sää tai keli sitä vaatii. Nastarenkaiden käyttö on sallittua samana aikana, ja niitä voi käyttää myös tämän ajan ulkopuolella, jos olosuhteet ovat vaativat.

Talvirenkaita on kahdenlaisia: nastallisia ja nastattomia ja niiden kulutuspinnan pääurien syvyyden tulee olla vähintään 3,0 millimetriä

Nastattomat talvirenkaat eli kitkarenkaat toimivat parhaiten lumisilla teillä. Jäisillä teillä nastarenkaat antavat paremman pidon, mutta niiden käyttö kuluttaa teitä enemmän ja voi lisätä pienhiukkasten määrää, mikä on haitallista terveydelle.

Lähteet: Autoklinikka, Traficom

4:54 Autoliiton Teppo Vesalainen kertoo videolla, mihin asioihin on kiinnitettävä huomiota talvirenkaiden kuntoa arvioitaessa. Lisäksi hän esittelee erilaisia tapoja renkaan kulutuspinnan mittaamiseksi.