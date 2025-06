Avioero ei päätä oikeutta toisen omaisuuteen: "Tosi iso asia, josta harvemmin tiedetään"

Avioero ei ole kaiken loppu. Puolisoiden oikeus toistensa omaisuuteen säilyy, ellei ositusta tehdä. Tämä voi johtaa hankaliin tilanteisiin.

Avioero päättää avioliiton, muttei kuitenkaan kaikkea. Eropaperin toimittamisen jälkeen on vielä paperitöitä jäljellä.

Avioeron jälkeen puolisoiden välinen omaisuus setvitään ja jaetaan osituksen avulla. Ositusta ei ole lain mukaan pakko tehdä, mutta sitä ei missään nimessä kannata jättää tekemättä, kertoo juristi ja Lakihelppi-verkkolakitoimiston perustaja Katariina Ruuskanen.

– Avioero päättää liiton, mutta ei avio-oikeutta toisen omaisuuteen. Eli jos haluaa katkaista avio-oikeuden omaisuuteen, on pakko tehdä ositus, hän sanoo.

Jos ositusta ei tee, pahimmassa tapauksessa ex-aviopuoliso voi ilmestyä myöhemmin vaatimaan osaansa.

– Usein luullaan, että avioliitto on loppuun käsitelty erolla ja käräjäoikeuden päätöksellä, mutta tämä ei pidä paikkaansa. Avio-oikeus pitää purkaa, ja se onnistuu osituksen tekemällä. Avio-oikeus omaisuuteen on olemassa siihen saakka, kunnes ositus tehdään, ja molemmat sen allekirjoittavat, Ruuskanen sanoo.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että ilman ositusta ex-puoliso voi tulla vuosikymmenenkin päästä vaatimaan toiselta puolisolta jotain.

Kuolinpesän osakkaiksi voi ilmaantua useita ex-puolisoita

Ositusten perään kysellään viimeistään siinä vaiheessa, kun perintöä aletaan jakaa henkilön kuoleman jälkeen. Jos ositussopimusta ei löydy, sitä kysytään ex-kumppaneilta.

Pahimmassa tapauksessa kuolinpesän osakkaiksi voi ilmaantua useita ex-puolisoita useista eri avioliitoista.

– Tähän pätee tuttu lauselma "parempi myöhään kuin ei milloinkaan", koska pahimmassa tapauksessa ilman ositusta ex-puolisoita voi ilmaantua vaatimaan omaisuutta myös henkilön kuoltua. Se voi totta kai aiheuttaa kummastusta ja riitoja, jos vuosikymmenten takaisia aviopuolisoita ilmaantuu jo valmiiksi vaikeaan elämäntilanteeseen.

Ex-aviopuolisoilla kuitenkin olisi tässä tilanteessa oikeus kuolinpesän varoihin.

– Avio-oikeus ei lakkaa edes kuolemaan. Ainoastaan ositus lakkauttaa sen. Näistä syistä osituksen tekeminen on tosi tärkeää, Ruuskanen sanoo.

Voimaan astunut avioero tuntuu suurelta ja lopulliselta asialta. Käräjäoikeuden päätös ei kuitenkaan riitä, Ruuskanen muistuttaa.

– Kumpi tahansa ex-aviopuolisoista voi milloin tahansa vaatia ositusta ja sen tekemistä. Vuosienkin jälkeen. On siis ihan sama, mikä elämäntilanteesi on. Osituksen vaatimiselle ei ole määräaikaa, hän sanoo.

– On tosi harmi, että tämä on tosi iso asia, josta harvemmin tiedetään.

Jatkossa tilanne saattaa olla erilainen, sillä hallitus on ehdottanut määräaikaa, jonka jälkeen avio-oikeus vanhentuisi. Ehdotettu määräaika on kymmenen vuoden kuluttua avioerosta. Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.4.2026.

Älä luota mallipohjiin: "Jos alusta asti käyttää juristia, hinta on lopussa monesti sama..."

Tavantallaaja ei välttämättä tarvitse juristia elämänsä aikana kovin montaa kertaa. Koska sekä avioehdolla että osituksen tekemisellä on merkittäviä rahallisia ja henkilökohtaisia vaikutuksia, Ruuskanen käyttäisi niiden laatimiseen juristia.

– Korjaamme paljon osituksia, jotka tulevat pankista takaisin, koska ositussopimus ei ole oikeanlainen. Suosittelen ehdottomasti, että jos asia tulee ajankohtaiseksi, kannattaa alusta asti käyttää juristia.

Erilaisia avioehtojen ja ositusten mallipohjia on netti pullollaan. Ruuskanen ei käyttäisi ilmaispohjia, ja ostetuissakin pohjissa tulisi muistaa tarkistaa, että mukaan kuuluu konsultaatio tai apu juristilta.

– Se säästää aikaa, mutta myös rahaa: jos alusta asti käyttää juristia, hinta on lopussa monesti sama kuin pelkässä asiakirjan tarkastuksessa. Se helpottaa asiointia, eikä käy niin, että avioehto palautuu Digi- ja väestötietovirastosta tai ositus pankista muutettavaksi.

