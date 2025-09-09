Ferrari-pomolle 180 miljoonan lasku ja vuosi yhdyskuntapalvelua

Ferrarin hallituksen puheenjohtaja John Elkann on suostunut vuoden yhdyskuntapalveluun ja lähes 200 miljoonan euron korvauksiin lopettaakseen veropetosjuttunsa rikostutkinnan.

Autonvalmistajien Stellantisin ja Ferrarin hallituksen puheenjohtaja John Elkann on suostunut vuoden yhdyskuntapalveluun ja maksamaan sovitun summan ratkaistakseen verokiistan, joka liittyi hänen isoäitinsä perintöön. Asiasta kertovat italialaiset syyttäjät uutistoimisto Reutersin mukaan.

John Elkannin ja hänen sisarustensa Lapon ja Ginevran isoäiti Marella Caracciolo kuoli vuonna 2019. Caracciolon perintö oli Italian viranomaisten arvion mukaan noin 800 miljoonaa euroa.

Sisarukset sopivat nyt maksavansa yhdessä 183 miljoonaa euroa Italian veroviranomaisille lopettaakseen perintöön ja veropetokseen liittyvän rikostutkinnan.

Elkan suostui lisäksi vuoden yhdyskuntapalveluun.

Sopimus vaatii vielä tuomarin vahvistuksen.

Elkannin sisarusten asianajaja Paolo Siniscalchi korosti, että Ferrari-johtaja ei ole myöntänyt vastuuta.

– Syyttäjien päätökset tarjoavat mahdollisuuden saattaa tämä kivulias asia nopeasti ja lopullisesti päätökseen, hän sanoi lausunnossaan.

Taustalla laajempi perintöriita

Tapaus liittyy entisen Fiat-pomon Gianni Agnellin laajempaan perintöriitaan Elkannin perheen ja heidän äitinsä Margherita Agnellin välillä.

Gianni, joka oli Italian sodanjälkeisen talouskasvun symboli, kuoli kaksi vuosikymmentä sitten.

Osana tätä tapausta tuomari takavarikoi viime vuonna lähes 75 miljoonan euron arvosta varoja ja omaisuutta viideltä ihmiseltä, mukaan lukien John, Lapo ja Ginevra Elkann.

Verotuksellisten ja rikosoikeudellisten prosessien lisäksi myös siviilioikeudenkäynti perintöriidasta on edelleen käynnissä.

Siinä Giannin tytär Margherita, joka peri 1,2 miljardia euroa, käy oikeutta kolmea kahdeksasta lapsestaan vastaan.

Margherita yrittää kumota vuonna 2004 isänsä kuoleman jälkeen allekirjoittamansa sopimukset. Hän pyrkii sillä varmistamaan sen, että varat menevät hänen viidelle lapselleen toisesta avioliitosta.

Margherita Agnellin asianajajat ilmoittivat lausunnossaan, että he olivat tyytyväisiä nyt valmistuneiden vero- ja rikosoikeudenkäyntien lopputulokseen.

Elkann saa ehdottaa palvelupaikkansa itse

Stellantis on yksi maailman suurimmista autonvalmistajista. Se syntyi vuonna 2021, kun italialais-amerikkalainen Fiat Chrysler Automobiles ja ranskalainen Groupe PSA, joka valmistaa muun muassa Peugeot-, Citroën- ja Opel-merkkisiä autoja, yhdistyivät.

Ferrari S.p.A. on italialainen urheiluautojen valmistaja, jonka perusti Enzo Ferrari vuonna 1939.

Yhtiöiden hallituksen puheenjohtajan Elkannin on Reutersin mukaan nyt ehdotettava oikeusviranomaisille paikkaa, jossa hän voi suorittaa yhdyskuntapalvelunsa.

Se voi olla vanhusten keskus, huumeiden käyttäjiä auttava yhdistys tai muu vastaava sosiaalista tukea tarjoava laitos.