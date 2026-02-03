Testamenttia laatiessa tulee huomioida muun muassa todistajien esteettömyys.

Suomalaisista harvempi kuin joka viides on tehnyt testamentin.

Millaisia virheitä testamentin tekoon liittyy?

– Ehkä se tyypillisin virhe on juuri se, että sitä testamenttia ei ole tehty, kertoi asianajaja Leena Vesto Huomenta Suomessa tammikuussa.

– Ja sitten taas, jos se testamentti sitten on tehty, niin aika semmoinen tyypillinen virhe on se, että se on vähän turhan pitkään ollut siellä piirongin laatikossa tallelokerossa, ja sitten ei ole muistettu käydä siellä päivittämässä.

Vesto huomauttaa, että päivittämätön testamentti ei välttämättä enää vastaakaan perittävän tahtoa, sillä esimerkiksi elämäntilanteet tai verotus on voinut muuttua.

– Jos sen testamentin on tehnyt, niin sitä pitäisi myös välillä muistaa päivittääkin.