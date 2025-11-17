Marimekon pitkäaikaisen omistajan Kirsti Paakkasen testamentin osalta oli syyteharkinnassa viisi rikosepäilyä.
Marimekon pitkäaikaisen omistajan Kirsti Paakkasen testamentista ei nosteta syytteitä. Syyteharkinnassa oli viisi rikosepäilyä, joiden kaikkien osalta syyttäjä kertoi maanantaina tehneensä päätökset syyttämättä jättämisestä ei näyttöä -perusteella.
Muun muassa kahdesta törkeästä väärennyksestä ja törkeästä petoksesta epäiltiin henkilöä, joka toimi Paakkasen asiainhoitajana, testamentin toimeenpanijana, kuolinpesän ilmoittajana ja pesänselvittäjänä. Epäillyt rikokset olivat poliisin mukaan tapahtuneet vuosina 2015–2020.
Paakkanen kuoli marraskuussa 2021. Hänen testamenttiinsa ja miljoonaperintöönsä liittyvä kiista on jatkunut jo vuosia.