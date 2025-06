Voiko omaisuutta piilottaa avioerossa? Juristi tyrmää: "Tällaisia ideoita en voi miltään kannalta suositella"

Jos avioehtoa ei ole, puolisoilla on avio-oikeus toistensa omaisuuteen. Mutta voiko omaisuuttaan kikkailla piiloon eron sattuessa?

Pitkän avioliiton aikana pariskunnille saattaa kertyä kaikenlaista omaa ja yhteistä omaisuutta. Kun ero sitten käy mielessä, omaisuuden kohtalokin voi pohdituttaa: miten käy autoni, jonka ostin itse itselleni...?

Jos avioehtoa ei ole, puolisoilla on avio-oikeus toistensa omaisuuteen. Se tarkoittaa kaikkea omaisuutta – myös esimerkiksi omissa nimissä olevaa autoa tai omaa säästötiliä. Eron jälkeen tehtävä ositus päättää kumppaneiden avio-oikeuden toistensa omaisuuteen.

– Jos ei ole avioehtoa, ositukseen listataan ihan kaikki omaisuus ja se otetaan huomioon, samoin velat, juristi ja Lakihelppi-verkkolakitoimiston perustaja Katariina Ruuskanen sanoo.

Eron hetkellä mieleen saattaa hiipiä idea: entä, jos siirtäisi mökkinsä tai autonsa vaikkapa äitinsä nimiin? Silloinhan se säästyisi jaolta…

Ruuskanen katkoo idealta siivet välittömästi, sillä tällainen keksintö on laiton.

– Omaisuuden siirrot, se, että myisi jotakin toiselle alle markkinahinnan, tai ei ilmoittaisi ositukseen omaisuuttaan, on laitonta. Se voidaan totta kai oikaista myöhemmin. Eli se ei hyödytä, Ruuskanen sanoo.

Omaisuuden piilottaminen on myös hankalaa, koska kaikesta omaisuudesta jää jonkinlainen jälki. Kiinni jääminen on siis erittäin todennäköistä.

Jos urheiluautonsa myy eurolla kaverilleen, viimeistään verottaja kiinnostuu ideasta nopeasti.

– Jos puhutaan kiinteistöstä, se täytyy kirjata maanmittauslaitokselle, ja kiinteistön siirrolle tulee olla peruste. Jos ei ole näyttää syytä sille, että siirretään kiinteistö vaikkapa äidille, verottaja alkaa ihmetellä: onko kyseessä lahja? Siitä tulee aika kallis paukku, lahjavero on kallista veroa. Tällaisia ideoita en voi miltään kannalta suositella.

Puolisoiden avio-oikeuden toistensa omaisuuteen päättää vain ositus. Jatkossa tilanne saattaa olla erilainen, sillä hallitus on ehdottanut määräaikaa, jonka jälkeen avio-oikeus vanhentuisi. Ehdotettu määräaika on kymmenen vuoden kuluttua avioerosta. Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.4.2026.