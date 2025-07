Menevätkö velat avioerossa puoliksi? "Tosi yleinen harhaluulo"

Vasta ositus katkaisee puolisoiden avio-oikeuden toisen omaisuuteen. Toisin kuin moni uskoo, omaisuus ei mene erossa "tasan puoliksi", vaan yksi voi joutua maksamaan toiselle.

Sanontakin kertoo, että eron jälkeen pannaan "lusikat jakoon". Mutta miten esimerkiksi velat jaetaan – menevätkö ne puoliksi? Selvitimme.

Asiat eivät mene "puoliksi"

Toisin kuin moni luulee, avioerossa ei kaikkea jaeta tasan puoliksi.

– On tosi yleinen harhaluulo, että kaikki aina menisi puoliksi, kun erotaan. Tämä ei pidä paikkaansa myöskään velkojen osalta, juristi ja Lakihelppi-verkkolakitoimiston perustaja Katariina Ruuskanen kertoo.

Puolisoiden varat ja velat huomioidaan osituksessa, joka täytyy tehdä avioeron yhteydessä.

– Vasta ositus katkaisee puolisoiden avio-oikeuden toisen omaisuuteen. Yksinkertaistetusti osituksessa lasketaan, paljonko enemmän omistava osapuoli suorittaa vähemmän omistavalle tasausta, eli tasinkoa.

Tasinko on juridinen termi, jonka tarkoitus on varmistaa, että kummallakin puolisolla on eron jälkeen yhtä paljon omaisuutta.

Siksi asiat eivät mene "puoliksi" – on mahdollista, että yksi joutuu maksamaan toiselle.

–Toki puolisot voivat sopia, suoritetaanko tasinkoa. Mutta yksinkertaistetusti voi sanoa, että velat eivät mene ikinä "puoliksi". Jos yhdellä on enemmän velkaa, mutta saman verran varoja kuin toisella, toinen voi joutua sen takia suorittamaan tasausta toiselle enemmän.

Lainanmaksuvelvollisuus ei lakkaa avioeroon

Usein sekä asunto että asuntolaina omistetaan puoliksi. Molemmat huomioidaan samalla lailla osana varoja.

– Asunnon arvo tulee varoihin, velkoihin tulee asuntolaina. Siellä huomioidaan muutkin velat, luottokorttivelka esimerkiksi, ja jos on omia sijoituksia ja säästöjä. Eli kaikki huomioidaan laskelmassa, Ruuskanen sanoo.

– Lainanmaksussa on hyvä huomioida se, että lainanmaksuvelvollisuus ei lakkaa avioeroon. Se on suora ja henkilökohtainen velvoite suhteessa pankkiin.

Puolisoiden avio-oikeuden toistensa omaisuuteen päättää vain ositus. Jatkossa tilanne saattaa olla erilainen, sillä hallitus on ehdottanut määräaikaa, jonka jälkeen avio-oikeus vanhentuisi. Ehdotettu määräaika on kymmenen vuoden kuluttua avioerosta. Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.4.2026.

