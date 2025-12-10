Juuri nyt Avaa

Liiketoiminta ja kehitys

Kirkko ja Kaupunki - lehti haastatteli , miksi suosikkikappale on jäänyt lauluvihkosta pois

Sylvian joululaulu on monelle tuttu ja sen on versioinut lukuisat suomalaisartistit, kuten Waltteri Torikka ja Juha Tapio .

Kauneimmat Joululaulut -perinteeseen kuuluu, että lauluvihkoon koottujen tuttujen joululaulujen lisäksi, vihkossa on mukana myös uudempia joululauluja. Joka vuosi järjestetään äänestys Kauneimmasta Joululaulusta ja äänestystulos vaikuttaa seuraavan vuoden vihkojen lauluvalintoihin.

Tämän vuoden Kauneimmat Joululaulut -lauluvihkosta on jätetty pois Sakari Topeliuksen sanoittama ja Karl Collan säveltämä Sylvian joululaulu.

Suomen Lähetysseuran varainhankinnan päällikkö

Hanna Kalannetta

.

– Kanttorien suunnalta on tullut sellaista viestiä, että Sylvian joululaulu ei toimi yhteislauluna kovin hyvin. Lisäksi lauluvihkoon toivottiin enemmän kansainvälisiä joululauluja, Kalanne kertoo lehdelle.