Suosikkikappale jäi pois perinteisestä lauluvihkosta, koska se oli vaikea laulaa.
Tämän vuoden Kauneimmat Joululaulut -lauluvihkosta on jätetty pois Sakari Topeliuksen sanoittama ja Karl Collan säveltämä Sylvian joululaulu.
Kauneimmat Joululaulut -perinteeseen kuuluu, että lauluvihkoon koottujen tuttujen joululaulujen lisäksi, vihkossa on mukana myös uudempia joululauluja. Joka vuosi järjestetään äänestys Kauneimmasta Joululaulusta ja äänestystulos vaikuttaa seuraavan vuoden vihkojen lauluvalintoihin.
Sylvian joululaulu on monelle tuttu ja sen on versioinut lukuisat suomalaisartistit, kuten Waltteri Torikka ja Juha Tapio.
Ylen lukijaäänestyksissä laulu on arvioitu useaan otteeseen Suomen suosituimpien joululaulujen kärkikaartiin. Jouluradion äänestyksessä kyseinen kappale sijoittui tänä vuonna kuuntelijoiden äänestyksessä sijalle kaksi.
Näin päätöstä perustellaan
Kirkko ja Kaupunki -lehti haastatteli , miksi suosikkikappale on jäänyt lauluvihkosta pois