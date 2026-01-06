Kirkkovuoden joulujakso päättyy loppiaiseen.
Tänään vietetään kristillisen perinteen mukaan loppiaista. Sen vietto ulottuu 200-luvulle saakka, jolloin sitä vietettiin Jeesuksen syntymän tai kasteen juhlana.
Juhlan vanha nimi epifania on kreikan kieltä ja tarkoittaa ilmestymistä, Herran ilmestymistä.
Lue myös: Miksi loppiaista oikeastaan vietetään? Testaa tietoutesi pyhäpäivistä!
Keskiajalla loppiainen sai sisällön itämaan tietäjistä, jotka Raamatun kertomuksen mukaan saapuivat kunnioittamaan Jeesus-lasta.
Loppiainen palasi Suomen luterilaisessa kirkossa vuonna 1992 alkuperäiselle paikalleen tammikuun kuudenteen päivään. Sitä edelsi parinkymmenen vuoden jakso, jolloin loppiainen sijoittui lauantaipäiville.
Kirkkovuoden joulujakso päättyy loppiaiseen.
6:05Tänään vietettävä loppiainen merkitsee lukuisille suomalaisille joulun päättymistä. Se tarkoittaa myös joulukoristeiden pakkaamista ja entistä useimmille myös joulukuusen hävittämistä. Näin kierrätät kuusen muiden hermoja säästäen.