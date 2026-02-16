Suomesta povataan jo nyt euroviisuvoittajaa, vaikka Suomen edustajaa ei olla vielä valittu.

Suomi on noussut vedonlyöjien ennakkosuosikiksi vuoden 2020 Euroviisuissa. Suomen edustaja ratkeaa ensi viikon lauantaina 28.2. UMK-finaalissa Tampereella.

Euroviisujen fanisivusto Eurovision World on seurannut eri maiden kertoimia. Suomi on ollut tilastoissa kakkosena tammikuusta alkaen, jolloin UMK-kappaleet julkaistiin. Ykkössijaa piti aiemmin Israel.

Toisen vedonlyöntitilaston mukaan Suomen Euroviisu-edustajaksi povataan 67 prosentin äänimäärällä Linda Lampeniuksen ja Pete Parkkosen Liekinheitin-kappaletta. Toisena 20 prosentin äänimäärällä on Antti Paalasen Takatukka-kappale.

Euroviisuissa kilpailee tänä vuonna 35 maata. Viime vuonna osallistujamaita oli 37.

Islanti, Irlanti, Slovenia, Alankomaat ja suuriin rahoittajamaihin kuuluva Espanja ovat ilmoittaneet, etteivät ne osallistu vuoden 2026 viisuihin Israelin osallistumisen myötä.

Vuoden 2026 Euroviisut järjestetään Itävallan pääkaupunki Wienissä toukokuussa.