Hätänumeroon tehtiin joulunpyhinä lähes 20 000 soittoa. Eniten ilmoitettiin sairastumisia, kaatumisia tai rintakipua, kertoo Hätäkeskuslaitos tiedotteessa.
Runsas puolet tehtävistä välitettiin ensihoidolle. Poliisille soitoista välitettiin noin kolmasosa ja loput pelastuslaitoksille tai sosiaalipäivystykseen.
Poliisille välitetyt tehtävät koskivat enimmäkseen ilkivaltaa tai häiriökäyttäytymistä, perheväkivaltaa tai pelastustehtävää.
Hätäkeskuslaitoksen mukaan hätäkeskukset vastaanottivat jouluaaton ja tapaninpäivän välillä 19 800 puhelua. Määrä pysyi lähes samana edellisvuoteen verrattuna. Hätäpuheluihin vastattiin keskimäärin viidessä sekunnissa.
Viranomaisille välitettiin 10 400 hälytystehtävää. Loput ilmoituksista käsiteltiin hätäkeskuspäivystäjän neuvonnan ja ohjeistuksen avulla.