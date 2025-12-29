Kuopion torin suuri joulukuusi kaatui Hannes-myrskyn seurauksena.
Kuopion torille on löytynyt uusi joulukuusi Hannes-myrskyn kaataman kuusen tilalle. Kuopion kaupunki ja Kuopion joulutori kertovat asiasta Instagram-tileillään.
Julkaisuissa kerrotaan, että Hanneksen kaataman, rakkaudella valitun kuusen tilalla on nyt korvaava varakuusi.
Monet Instagram-käyttäjät kommentoivat uutta minikuusta muun muassa lukuisin emojein.
– Tosi söpö, yksi kirjoittaa.
– Hieno on, toinen kommentoi.
– Onpa se söpö tuuraaja, kolmas komppaa.
Aiemmin julkaistulla videolla näkyy, kuinka sunnuntaina aamuyöstä kaatunutta kuusta sahataan pienemmäksi. Samalla kiitetään Kuopion kaupungin ”metsätonttuja” ripeästä toiminnasta.
– Meillä kuusen kaatajaiset tänä vuonna olikin nyt ihan konkreettiset kaatajaiset Hannes-myrskyn puolesta hieman ajoissa. Onneksi ei tullut ihmisvahinkoja, postauksen yhteyteen on kirjoitettu.
Torin alkuperäinen joulukuusi pystytettiin paikoilleen marraskuun alussa.