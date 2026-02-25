Miten UMK-finalistit valitaan, miksi levy-yhtiöiden rooli puhuttaa ja pitäisikö karsintaa uudistaa? Katso keskustelu suorana MTV Uutiset Livestä kello 12.30.

Yksi Suomen merkittävimmistä – ellei jopa merkittävin – musiikkitapahtuma on jälleen käsillä, kun UMK26 huipentuu finaaliin tulevana lauantaina 28. helmikuuta.

Seitsemän finalistia kilpailee voitosta ja mahdollisuudesta edustaa Suomea Euroviisuissa toukokuussa.

Samalla kun Ylen tuottama UMK kasvattaa vaikutusvaltaansa koko musiikkialalla, tarkastellaan myös kilpailuun valittuja finalisteja entistä tarkemmin ja kriittisemmin.

Kuinka paljon levy-yhtiöillä on sanavaltaa valintoihin, pitäisikö karsintaa uudistaa, ja sävelletäänkö kilpailijakappaleet suoraan radioon? Menneiltä vuosilta tutut erikoisraadit – kuten taksikuskit tai Martat – eivät ole enää osa prosessia, mutta pitäisikö olla?

Tästä keskustellaan MTV Uutiset Livessä UMK:n ammattilaisraadin puheenjohtajan, Yle Musiikin toimituspäällikön Tapio Hakasen ja Helsingin Sanomien kulttuuritoimittaja Juuso Määttäsen kanssa. Katso lähetys artikkelin alussa olevalta videolta tai MTV Katsomosta kello 12.30.

