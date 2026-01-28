Tuttu haju ei johdu homeesta, vaikka usein niin luullaan.

Niin kutsuttu mummolan haju on monelle tuttu, ja usein se yhdistetään homeeseen. Kyseessä ei kuitenkaan ole homeen haju, kertoi Asumisterveysliitto Aste ry:n toiminnanjohtaja Hannele Rämö Huomenta Suomessa.

– Puhutaan niin sanotusta mummolan hajusta, vanhan talon hajusta, mutta sitten tänä päivänä puhutaan myös tetraklorianisolista tai anisoleista yleensä. Se on kemiallinen yhdiste, joka kehittyy sellaiseen rakennukseen, jonka puutavara on käsitelty jo sahalla kloorifenolilla.

– Että asukas ei itse voi vaikuttaa sen hajun muodostumiseen, Rämö huomauttaa.

Rämö kertoo, että yhdisteen kehittymistä nopeuttaa esimerkiksi se, jos lämpötila lasketaan hyvin matalalle ja ilman suhteellinen kosteus nousee tai tapahtuu esimerkiksi vesivahinko.

Hajun voi haistaa esimerkiksi vaatteista. Terveyshaittoja ei kuitenkaan tiedetä olevan.

– Mutta se on sellainen psykososiaalinen ongelma, kun haiset ja vaatteet haisevat ja lapset haisevat, Rämö kuvailee.

