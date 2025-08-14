Yksi tartuntatauti yleistyy nyt Suomessakin – iskee ärhäkimmin tiettyihin ihmisiin

Legionelloositapaukset ovat lisääntyneet Suomessa viime vuosina. Taudin aiheuttaa legionellabakteeri, jota voi löytyä myös multasäkeistä.

Suomessa on tänä vuonna todettu poikkeuksellisen monta legionellan aiheuttamaa keuhkokuumetapausta, jotka vaikuttavat olevan multaperäisiä.

Multatuotteissa, kuten esimerkiksi maanparannusaineissa ja kasvualustoissa, esiintyy legionellabakteereja, jotka voivat aiheuttaa hengitystieinfektioita.

Vakavimmillaan legionella voi johtaa legionelloosiin. Legionelloosi on kuumetauti, johon liittyy yleensä myös keuhkokuume.

– Tämä on ollut ihan kansainvälinen trendi, että tapaukset ovat koko Euroopan laajuisesti useina vuosina olleet nousemassa. Nyt sitten näistä legionellalajeista sellainen, joka tarttuu mullasta, niin sitä on nyt ollut erityisen paljon ollut tänä ja viime vuonna Suomessa, sanoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen erikoistutkija Silja Mentula MTV:n Viiden jälkeen -ohjelmassa.

"Jos ostat multaa etukäteen..."

Legionellabakteerit voivat kulkeutua elimistöön hengitysilman mukana pölyhiukkasissa tai esimerkiksi ihon haavojen kautta.

Siksi multatuotteita käsiteltäessä olisi tärkeää huolehtia riittävistä suojaustoimista, muistutetaan multatuotteita valmistavasta Kekkilästä.

– Multa helposti pölisee. Se kuuluu vähän sen luonteeseen, eli mitä kuivempi tuote on, sitä helpommin se pölisee. Multa on hyvä kastella ennen kuin sitä alkaa käsittelemään, mutta jos tämäkään ei hillitse pölyyntymistä, niin silloin voi käyttää hengityssuojainta, toteaa Kekkilän vastuullisuus- ja viestintäjohtaja Susanna Inkinen.

Lisäksi hän muistuttaa asiasta, joka kotipuutarhureilta usein unohtuu.

– Jos ostat multaa etukäteen etkä heti käytä sitä, niin pidä se poissa auringosta ja sateesta. Jos multasäkin lämpötila lähtee nousemaan, myös bakteerit lähtevät helposti lisääntymään.

Legionellabakteeria voi esiintyä myös mullassa. Juttu jatkuu videon alla.

Seisova vesi voi tarjota otolliset olosuhteet legionellalle

THL:n erikoistutkija Silja Mentulan mukaan legionellabakteeri aiheuttaa harvoin vakavan legionelloosin, mutta osalle tauti voi olla kohtalokas.

– Kaikista ärhäkimmän taudin saavat sellaiset ihmiset, joilla on alentunut immuunipuolustus tai sitten ikääntyneet ihmiset. Myös tupakointi altistaa vakavalle taudille.

Mitä nopeammin hoito legionelloosiin saadaan aloitettua, sitä helpommin tauti Mentulan mukaan taittuu.

– Olisi oleellista, että keuhkokuumeen aiheuttaja tunnistettaisiin, jotta hoito saataisiin heti oikein, hän sanoo.

Legionellabakteereja voi esiintyä myös vesijärjestelmissä, jos veden lämpötila on niille suotuisa.

Legionellan kasvua ja leviämistä voi torjua huolehtimalla, että talousvesi on riittävän kylmää ja lämmin käyttövesi taas riittävän kuumaa.

– Legionellabakteeri ei haise, maistu eikä näy. Puhtaaltakin näyttävä vesi voi sisältää legionellabakteeria. Jos vesijärjestelmää on ylläpidetty niin, että kuuma vesi on kuumaa, kylmä vesi on kylmää eikä vesi pääse seisomaan siellä, niin ne on tässä ihan avainkysymyksiä. Eli onko sitä vettä valutettu säännöllisesti, Mentula sanoo.

Hänen mukaansa helppo keino vähentää omaa riskiä sairastua legionelloosiin onkin juoksuttaa alkuun vettä sellaisista hanoista, joita ei ole käytetty säännöllisesti.