Syy kannattaa selvittää, jos esimerkiksi ikkunoiden sisäpintaan tiivistyy kosteutta.

Sisäilman kosteuteen kannattaa kiinnittää huomiota, sillä pitkäaikainen kosteus voi muun muassa vaurioittaa rakenteita ja muodostaa hometta pinnoille.

Lyhytaikaisesti korkeasta ilmankosteudesta ei Motivan mukaan ole haittaa, mutta jos esimerkiksi ikkunoiden sisäpintaan tiivistyy kosteutta, syy kannattaa selvittää.

Kosteasta sisäilmasta voi kertoa esimerkiksi se, että pyykit saattavat kuivua päiväkausia ja tuntua pesun jälkeen nihkeiltä ja tunkkaisilta, kertoo Motivan energiatehokkuuden asiantuntija Veli-Matti Virtanen.

– Myös suihkun jälkeen voi huoneilma voi tuntua pitkään kostealta ja tunkkaiselta ja olo voi olla hieman huono sisällä.

Jos sisäilma tuntuu kostealta, niin ensimmäisenä kannattaa varmistaa, että ilmanvaihtojärjestelmä toimii kunnolla.

– Meillä on käytössä sekä koneellisia että painovoimaisia ilmanvaihtojärjestelmiä. Varmistetaan, että koneellinen ilmanvaihto toimii, ilma poistuu huoneistosta, ja että tuloilmaventtiilit ovat auki ja puhtaat, Virtanen neuvoo.

Venttiilien toiminnan voi tarkastaa esimerkiksi laittamalla paperin ilmanvaihtoventtiilin päälle. Paperin pitäisi pysyä siinä hetken aikaa.

Virtanen neuvoo jättämään myös pienen ilmaraon huonekalujen ja seinän väliin, jotta ilma pääsee liikkumaan.

– Jos ilma jää seisomaan paikalleen ja kosteutta on paljon, kosteus saattaa tiivistyä kylmiin pintoihin, jolloin home voi alkaa kasvamaan.

Katso jutun alussa olevalta videolta asiantuntijan vinkit kosteudenpoistoon.