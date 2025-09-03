Tänään kilahtaa yli 1,4 miljardia euroa suomalaisten tileille

Palautus ei välttämättä näy tilillä heti aamulla.

Tänään noin puolitoista miljoonaa suomalaista saa mukavan syyslahjan, kun Verohallinto maksaa reilun 1,4 miljardin euron verran veronpalautuksia. Kyseessä on tämän vuoden euromääräisesti suurin palautuspotti.

– Tyypillisesti veronpalautukset johtuvat erilaisista vähennyksistä, joita ei ole huomioitu vuoden aikana veroprosentissa, vaan jotka asiakas on ilmoittanut vasta esitäytettyä veroilmoitusta tarkistaessaan keväällä, Verohallinto kertoo tiedotteessa.

Keskimäärin suomalaiset saavat tämän vuoden heinä-syyskuussa 734 euroa veronpalautusta. Vuosi sitten vastaavaan aikaan veronpalautusta maksettiin keskimäärin 693 euroa.

Verohallinto sanoo, että se maksaa palautukset keskiviikon aikana, eli palautus ei välttämättä näy tilillä heti aamulla.

– Jos veronpalautus ei näy tilillä heti aamulla, tilin saldo kannattaa tarkistaa uudestaan iltapäivän puolella. Jos rahat eivät sittenkään näy tilillä, veronpalautusten maksupäivä on voinut siirtyä. Oman tilanteen voi käydä tarkistamassa OmaVerosta, ylitarkastaja Juha Villman Verohallinnosta sanoo tiedotteessa.

Lue myös: Veronpalautus voi vaikuttaa toimeentulotukeen jopa useita kuukausia