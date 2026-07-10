Maidon tuottajahinnan lasku jo toistamiseen tänä vuonna ajaa maitotilalliset ahtaalle.
Maitotilojen ahdinko kasvaa, kun maidon tuottajahinta on laskenut muutamassa kuukaudessa 6,5 senttiä litralta.
Syynä on maidon ylituotanto maailmalla. Tuottajahinnan lasku on kova isku maitotiloille, sillä samaan aikaan esimerkiksi lannoitekustannukset ovat kohonneet merkittävästi.
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"Suoraan selkänahasta pois"
Muutamassa kuukaudessa tapahtunut tuottajahinnan reipas lasku on vetänyt mielen matalaksi esimerkiksi Kotamäen perheen Koivuluoman tilalla. Kotamäet muuttivat pari vuotta sitten Turusta Pohjanmaalle, jättivät siivousfirmansa ja ryhtyivät maitotilallisiksi.
– Mekin tuotimme 400 000 litraa maitoa viime vuonna, siitä voi laskea, mikä se on se vaikutus, sanoo Petteri Kotamäki.
Yrittäjän mukaan puhutaan kymmenistä tuhansista euroista.
– Suoraan selkänahasta pois.
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Isku on kova ja nopea.
– Se, että näin lyhyellä aikavälillä alle puoleen vuoteen tulee miinus kymmenen prosenttia, se on ehkä odotettua kovempi, sanoo MTK Keski-Pohjanmaan toiminnanjohtaja Niko Hyppönen.