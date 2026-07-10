Ministeri vaatii toimia ja asennemuutosta: "Naisiin kohdistuva väkivalta on ollut tabu, vaikeneminen ei auta"

– Isoilla tiloilla pystytään tietysti tuottamaan paremmin tai tehokkaammin kuin meillä pientiloilla, missä meilläkin on paljon vielä käsityötä eikä yksinkertaisesti vuorokaudessa ei ole niin paljon tunteja että pystyy tekemään tehokkaammin, sanoo yrittäjä Anna Kotamäki.