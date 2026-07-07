Maanantaina kolme autoa joutui jäämään pois Viking Line XPRS -laivan kyydistä. Viestintäjohtaja pahoittelee tapahtunutta ja kertoo, että kyseessä oli inhimillinen virhe.

Kolme autoa jäi rannalle maanantaina 6. heinäkuuta puolenpäivän aikoihin Helsingistä Tallinnaan lähteneen Viking Linen XPRS -laivan kyydistä. Aiheesta uutisoi ensimmäisenä Ilta-Sanomat.

Viking Linen viestintäjohtaja Johanna Boijer-Svahnström vahvistaa asian MTV Uutisille. Hän pahoittelee tapahtunutta ja kertoo, että kyseessä oli inhimillinen virhe, jota tällä hetketään tutkitaan.

– Tapaus oli ihan meidän vikamme eikä sitä olisi pitänyt sattua.

– Se oli lastaustekninen syy ja virhearvio, hän kertoo.

Kaikillla kolmella kyydistä jääneellä autolla oli varaus, jonka myötä niiden olisi pitänyt päästä nopeammin ulos. Tällaisen varauksen tehneet autot lastataan aina viimeisenä kyytiin.

– Jostain syystä järjestelmämme tai rutiinimme eivät toimineet ja nämä kolme autoa jäivät vahingossa jälkeen. Se oli meidän syymme ja pahoittelemme sitä, hän sanoo.

Boijer-Svahnströmin mukaan heinäkuu on korkean sesongin aikaa. Autoja on todella paljon kyydissä ja nuo kolme jäivät vahingossa kyydistä.

Ylibuukkauksesta ei Boijer-Svahnströmin mukaan ole kyse.

Kompensaatiota tulossa

Kyseisten autojen matkustajat tulevat saamaan kompensaatiota tapahtuneesta.