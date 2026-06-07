Lentoyhtiöillä on tänä vuonna enemmän liikennettä mutta vähemmän tuottoja kuin viime vuonna, kertoo Kansainvälinen ilmakuljetusliitto.
Uutistoimisto AFP:n mukaan lentoyhtiöiden etujärjestö ennustaa, että sen jäsenyhtiöt kuljettavat tänä vuonna yhteensä 5,1 miljardia matkustajaa. Viime vuonna matkustajia oli arviolta lähes 5 miljardia.
Kannattavuus kuitenkin laskee puoleen viime vuodesta. Etujärjestö kertoo, että Lähi-idän sodan aiheuttamat häiriöt ja polttoaineiden nousevat hinnat lisäävät kustannuksia.
Liitto ennustaa, että eurooppalaiset lentoyhtiöt ovat kannattavimpia tänä vuonna.