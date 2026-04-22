Useat eri lentoyhtiöt ovat peruneet lentoja kohonneiden polttoainekustannusten takia, mutta Finnairin ei tarvitse peruutuksia toistaiseksi tehdä.

Finnair kertoo suojanneensa polttoaineen hinnan onnistuneesti eli yhtiö ostaa erityisesti alkuvuoden ajan suurimmaksi osaksi ennalta sovittuun, kiinteään hintaan polttoainetta.

Finnair arvioi, että polttoainetta riittää erityisesti Suomessa vähintään kesän yli, mutta Hormuzinsalmen sulku lisää riskejä loppuvuodelle.

Kerosiinia on lisäksi ollut vielä hyvin tarjolla.

– Tällä hetkellä polttoainetilanne on vakaa ennen kaikkea Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Käymme koko ajan keskustelua polttoainetoimittajien kanssa ja kesäkauden loppuun asti meillä on hyvä näkyvyys siihen, että polttoainetta riittää, kertoo Finnairin toimitusjohtaja Turkka Kuusisto.

– Varaudumme tarvittaessa esimerkiksi läpitankkaukseen. Pystymme 80 prosenttia Euroopan liikenteestä lentämään läpitankkauksella eli voimme ottaa Helsinki-Vantaalla kyytiin riittävästi polttoainetta edestakaiseen matkaan, Kuusisto jatkaa.

Hormuzin salmen sulku lisää kuitenkin merkittävästi riskejä kaikille lentoyhtiöille.

Lippujen hintoihin nousupainetta

Lentojen peruutuksista ovat jo ilmoittaneet muun muassa Lufthansa, KLM ja SAS, mutta osassa peruutuksista syynä on myös tiettyjen reittien heikko kannattavuus.

Lue myös: Lufthansa peruu 20 000 lentoa syksyyn mennessä

EU seuraa tilannetta huolestuneena ja käy läpi jäsenmaiden varmuusvarastojen jakovaraa.