Spekulaatioille Mikko Rantasesta tuli poikittaista mailaa.
Dallas Starsin hyökkääjätähti Mikko Rantasen kentällinen oli vaikeuksissa NHL:n pudotuspeleissä tasakentällisin kiekkoiltaessa. Osa arveli suomalaisen pelanneen loukkaantuneena.
Näin ei kuitenkaan Starsin päävalmentaja Glen Gulutzanin mukaan ollut.
Hän sanoi maanantaina medialle, ettei Rantasella ollut pudotuspelien aikana vammaa mutta suomalaisen oli vaikea päästä täyteen vauhtiin olympialaisten jälkeen.
Rantanen ei pelannut helmikuussa Suomen ja Slovakian välisessä olympiapronssiottelussa alavartalovamman vuoksi. Suomalaistähti palasi tositoimiin vasta maaliskuun lopussa, kun NHL:n runkosarjaa oli kymmenen ottelua jäljellä.
Rantanen kommentoi nyt, että hänen kroppansa tuntui varsin hyvältä. Hän kertoi tehneensä kovasti töitä, mutta joskus hänen mukaansa töitä paiskii liikaakin, mikä vaikeuttaa sopivan rytmin löytämistä.
– Kun palasin runkosarjan lopulla, en kokenut päässeeni tasolle, jolla olin ennen olympialaisia, Rantanen sanoi.
Dallas putosi NHL:n pudotuspelien ensimmäisellä kierroksella Minnesota Wildia vastaan voitoin 2–4. Rantanen summasi otteluissa tehot 1+6=7.