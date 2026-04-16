Koko NHL-kauden sivussa tositoimista ollut Aleksander Barkov saatetaan nähdä Leijoniena paidassa kevään MM-kisoissa Sveitsissä.

Kahdella edellisellä kaudella Florida Panthersin NHL:n mestariksi johdattanut Barkov loukkaantui viime syksynä joukkueensa harjoituksissa. Polven eturistisiteessä ja sisemmässä sivusiteessä havaitut vammat vaativat leikkaushoitoa, eikä Barkov näin ollen ole pelannut tällä kaudella peliäkään.

Kun kapteeni ja useat muut runkopelaajat olivat tämän kauden mittaan loukkaantuneena sivussa, kahden edellisen kauden mestarin ja jo kolme vuotta sittenkin finaaleissa pelanneen Panthersin pelit päättyivät Suomen aikaa viime yönä pelattuun viimeiseen runkosarjaotteluun.

Barkovin kanssa muutaman vuoden ajan yhtä pitänyt tšekkiläinen tennispelaaja Marie Bouzkova paljastaa nyt kotimaansa Sport.cz-sivustolla, ettei suomalaistähden kausi ole kuitenkaan vielä ohi. Kyseessä on maan suosituin uutissivusto.

– Panthers ei pelaa pudotuspeleissä, mutta Sasha pelaa MM-kisoissa, Bouzkova sanoi Prahassa heinäkuussa pelattavan WTA 250 -turnauksen lehdistötilaisuudessa.

Kun Barkovin loukkaantumisesta viime syksynä tiedotettiin, hänen poissaolonsa pituudeksi arvioitiin 7–9 kuukautta. Seitsemän kuukautta tulee täyteen huhtikuun lopussa, ja MM-kisat pelataan Zürichissä ja Fribourgissa 15.–31. toukokuuta.

Barkovin näkökulmasta MM-kisamatka ei sikäli olisi ongelma, että hänen sopimuksensa Panthersin kanssa ulottuu vuoteen 2030. Barkov on pelannut MM-kisoissa vuosina 2015 ja 2016.