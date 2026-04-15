Roope Hintz on varmuudella sivussa Dallas Starsin kahdesta ensimmäisestä ottelusta NHL:n pudotuspeleissä, eikä Starsissa ole tässä kohtaa täyttä varmuutta siitä, palaako hän tositoimiin enää myöhemminkään.

Starsin ykkössentteri loukkaantui maaliskuun alussa, ja hän on sittemmin joutunut jättämään väliin 19 ottelua. Starsilla on vielä pelaamatta yksi runkosarjaottelu.

Hintzin poissaolon syyksi on kerrottu alaraajavamma. Hintz ei varannut lainkaan painoa vasemmalle jalalleen, kun hänet autettiin ulos kaukalosta.

– Roope on varmuudella sivussa ensimmäisestä ja toisesta ottelusta, Starsin päävalmentaja Glen Gulutzan sanoo NHL:n verkkosivuilla.

– Emme tiedä, milloin hän voi palata tositoimiin vai palaako ollenkaan. Se jää nähtäväksi.

Hintz teki runkosarjassa 44 (15+29) tehopistettä 53 ottelussa.

Starsin ykköspuolusaja Miro Heiskanen on hänkin ollut sivussa kahdesta viime ottelusta viime viikolla Minnesota Wildiä vastaan sattuneen tilanteen vuoksi.

– Miron osalta emme ole vielä varmoja. En ole saanut tänään päivitystä hänen tilanteestaan, Gulutzan sanoi.

– Tiedämme lisää lähipäivinä.

Stars ja Wild kohtaavat uudestaan pudotuspelien avauskierroksella.