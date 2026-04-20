Maaliskuun alussa loukkaantunut Roope Hintz ei vahvista Dallas Starsia myöskään pudotuspelien toisessa tai kolmannessa ottelussa.

Asian vahvisti paikalliselle medialle Dallasin päävalmentaja Glen Gulutzan.

Ennen pudotuspelien alkua Gulutzan myönsi Hintzin olevan vielä kaukana pelikunnosta, eikä osannut arvioida, palaako tämä pelikuntoon ollenkaan tämän kauden aikana.

Puolitoista kuukautta pelaamatta ollut Hintz teki runkosarjassa 53 ottelussa 15 maalia ja antoi 29 syöttöä. NHL-uransa 95 pudotuspeliottelussa Hintz on tehnyt 69 pistettä.

Dallas hävisi avauskierroksen ottelusarjassa Minnesotalle joukkueiden ensimmäisen kohtaamisen rumasti 1–6. Toinen ottelu on luvassa Suomen aikaa maanantain ja tiistain välisenä yönä.