Teräväisen lisäksi Leijonissa nähdään tulevissa MM-kisoissa runsaasti NHL-vahvistuksia. Mukaan kisoihin ovat tulossa jo Nikolas Matinpalo , Aleksander Barkov , Anton Lundell , Olli Määttä , Justus Annunen , Lenni Hämeenaho , Ville Heinola ja Urho Vaakanainen .

– Teräväisen pelintekokyky ja hyökkäyspään osaaminen ovat taitoja, joista on varmasti hyötyä MM-kisapelien alkaessa, Leijonien GM Jere Lehtinen hehkuttaa.

Pohjois-Amerikassa pelanneet Aatu Räty ja Topias Vilen antavat vielä kisanäyttöjä.

Leijonat voi saada vielä todellisen jättipotin NHL:stä, sillä Roope Hintzin, Arttu Hyryn, Mikko Rantasen, Esa Lindellin ja Miro Heiskasen edustama Dallas Stars putosi perjantain vastaisena yönä. Viisikosta Hintz ja Hyry ovat olleet kuitenkin loukkaantuneina.