Chicago Blackhawksin suomalaistähti Teuvo Teräväinen vahvistaa Leijonien MM-joukkuetta.
Suomen jääkiekkoliitto tiedotti asiasta perjantaina. Teräväinen liittyy Leijonien vahvuuteen vasta MM-kisojen käynnistyessä, eikä häntä täten nähdä turnausta edeltävissä EHT-otteluissa.
– Teräväisen pelintekokyky ja hyökkäyspään osaaminen ovat taitoja, joista on varmasti hyötyä MM-kisapelien alkaessa, Leijonien GM Jere Lehtinen hehkuttaa.
Tulevat MM-kisat ovat Teräväiselle uran kolmannet. Viime keväänä Teräväinen iski seitsemässä MM-ottelussa 11 (1+10) pistettä.
Talven olympialaisissa Teräväinen pelasi kuusi peliä tehoin 0+1.
Tällä kaudella Teräväinen iski NHL:ssä 35 (14+21) tehopistettä. Chicagon kausi päättyi runkosarjaan.
Teräväisen lisäksi Leijonissa nähdään tulevissa MM-kisoissa runsaasti NHL-vahvistuksia. Mukaan kisoihin ovat tulossa jo Nikolas Matinpalo, Aleksander Barkov, Anton Lundell, Olli Määttä, Justus Annunen, Lenni Hämeenaho, Ville Heinola ja Urho Vaakanainen.