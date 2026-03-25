Minnesotan osavaltio on haastanut Yhdysvaltojen liittovaltion hallinnon oikeuteen todisteiden pimittämisestä maahanmuutto- ja tulliviraston ICE:n ampumatapauksissa.

Renee Good ja Alex Pretti, jotka molemmat olivat Yhdysvaltojen kansalaisia, saivat surmansa ICE:n agenttien ampumina Minnesotassa tammikuussa.

Lisäksi Venezuelan kansalaista Julio Cesar Sosa-Celisiä ammuttiin jalkaan tammikuussa vastaavassa tilanteessa.

Haasteen mukaan liittovaltion viranomaiset kontrolloivat täysin todisteita ja estivät paikallisviranomaisilta pääsyn jopa tapausten perustietoihin. Näin toimittiin siitä huolimatta, että viranomaiset olivat alun perin luvanneet työskennellä yhdessä osavaltion viranomaisten kanssa ja jakaa tietoa.

– Minnesotan osavaltiolla on oikeus ja velvollisuus suojella väkivallalta ja puuttua siihen rajojensa sisällä mukaan lukien nostaa syytteitä murhista, murhayrityksistä ja hyökkäyksistä, haasteessa todetaan.