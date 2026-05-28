Kolmen iäkkään miehen epäillään joutuneen henkirikoksen uhreiksi 48 tunnin aikana Havaijilla, kertoo CNN. Surmien epäillään tapahtuneen alkuviikosta.
Havaijin poliisi on julkaissut kuvan epäillystä, 36-vuotiaasta Jacob Daniel Bakerista. Häntä epäillään kaikista kolmesta surmasta.
Baker on edelleen pakosalla. Hänen uskotaan olevan aseistettu, ja poliisin mukaan hän on erittäin vaarallinen.
Havaijin poliisin päällikkö Reed Mahuna kertoi poliisin saaneen vihiä siitä, että kaikki kolme surmaa liittyvät toisiinsa.
– Emme voi paljastaa todisteita tai tiedonhankkimismenetelmiä, joilla olemme yhdistäneet nämä kolme kuolemaa toisiinsa. Olemme kuitenkin vakuuttuneita, että epäilty on osallisena kaikkiin kolmeen murhaan, Mahuna sanoi.
Kolme surmaa kahdessa päivässä
Ensimmäinen uhri, 69-vuotias mies, löydettiin maanantai-iltana asuintalon puutarha-altaasta.
Poliisit löysivät toisen uhrin, 79-vuotiaan miehen, tiistaina. Hän oli kuollut tylpän iskun seurauksena – vain noin sadan metrin päästä ensimmäisen uhrin asunnosta.
Kolmas uhri, 69-vuotias mies, löytyi tiistai-iltana noin 30 kilometrin päässä kahden ensimmäisen uhrin löytöpaikasta, kertoo CNN.
Havaiji on yksi Yhdysvaltain osavaltioista.