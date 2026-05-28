CIA:n työntekijää epäillään rikoksesta. Epäily ei kuitenkaan liity kultaharkkoihin.

Yhdysvaltojen tiedustelupalvelun CIA:n pidätetyn työntekijän kodista on löytynyt 40 miljoonan dollarin arvosta kultaharkkoja.

Asiasta kertoo yhdysvaltalaislehti New York Times.

Marraskuun ja huhtikuun välisenä aikana epäilty pyysi ja sai "merkittävän määrän ulkomaanvaluuttaa ja kymmenien miljoonien dollarien arvosta kultaharkkoja töihin liittyvien kulujen kattamiseen", oikeuspapereissa lukee New York Timesin mukaan.

Sisäisen tutkinnan aikana CIA ei aluksi löytänyt sen enempää merkittävää osaa rahoista kuin kultaharkkojakaan.

Toukokuun 18. päivä liittovaltion poliisi FBI:n agentit tekivät kotietsinnät epäillyn kotiin ja löysivät yli 300 kappaletta kilon painoisia kultaharkkoja.

Tiedossa ei ole, mitä työtehtävää varten kultaharkot oli mahdollisesti tarkoitettu. Kodista löytyi myös kymmeniä arvokelloja.

Pidätettyä syytetään nyt julkisten varojen varastamisesta. Kyse ei kuitenkaan ilmeisesti ole kultaharkoista, vaan työaikalomakkeiden väärentämisestä.

Epäillyn sanotaan lisäksi kaunistelleen opiskeluaikojen saavutuksiaan ja nostaneen perusteettomia sotilaslomakorvauksia.