Ilkka Herola ja Minja Korhonen ottivat osaa yhdistetyn joukkuekaverin Eero Hirvosen olympiapronssiriemuun keskiviikkona.
Hirvonen, 30, nousi hiihto-osuudella 10. lähtöpaikalta pronssille äärimmäisen raskaassa olosuhteessa. Herolakin taisteli mitalista loppuun saakka, mutta kangistui viidenneksi.
Milano-Cortinan kisoissa mäkihypyssä kilpaileva naisten yhdistetyn suomalaishuippu Minja Korhonen oli äärimmäisen onnellinen Hirvosen puolesta.
– Supersiistiä! Hän hihkui ja jatkoi hurjista olosuhteista.
– Varmasti on tuntunut tosi pahalle koko lenkin.
Korhonen kehui Hirvosta siitä, miten tämä on jaksanut tehdä töitä viikonlopusta toiseen, vaikka uran viime vuosien vaiheet eivät olekaan enteilleet superonnistumista arvokisoissa. Nyt se tuli makeimpaan mahdolliseen paikkaan.
Maajoukkueessa on hyvä yhteishenki.
– Ystävällisyys, hauskuus ja huumori ovat asioita, jotka löytyvät Eerolta ja monelta meidän joukkueesta, Korhonen totesi suomalaismedialle.
Herola aitiopaikalla
Kisassa viidenneksi tullut Ilkka Herola ylistää Hirvosen taistelutahtoa. Hän piti mitali erittäin ansaittuna.
– Oli hienoa noin läheltä päästä sitä seuraamaan.
– On tämä hienoa myös joukkueelle. Toivottavasti "Pede" juoksee taas jossakin päin ilman paitaa, Herola heitti viitaten maajoukkueen entiseen päävalmentajaan Petter Kukkoseen.
Nykyään Hiihtoliiton huippu-urheilujohtajana toimiva Kukkonen juhlisti Herolan MM-hopeaa villisti Oberstdorfissa keväällä 2021.
Herola kertoi, että Hirvonen hiihti kisassa hänen suksillaan.
– Aika lailla tasan olivat minun kakkosparini ja Eeron paras suksi, mutta hän päätti tuntumalta ottaa minun sukseni. Tänään oli kalusto kunnossa, Herola summasi.