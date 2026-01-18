Suomen Minja Korhonen on sijoittunut toiseksi yhdistetyn naisten maailmancupin kilpailussa Saksan Oberhofissa.

Korhonen on yltänyt kolmen parhaan joukkoon viidessä kilpailussa peräkkäin ja kuudessa kilpailussa tällä kaudella.



Korhonen ponnisti normaalimäestä 98,5 metriä ja lähti viiden kilometrin hiihto-osuudelle ensimmäisenä, mutta kolmantena lähtenyt Norjan Ida Marie Hagen kiri Korhosesta ohi ja hiihti voittoon. Saksan Nathalie Armbruster oli kolmas. Yhdysvaltain Alexa Brabec putosi toiselta sijalta neljänneksi.