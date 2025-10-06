Ujopissa on yleinen ongelma. Virtsarakon tyhjentämistä voi helpottaa myös lääkkein.

Oletko koskaan ollut julkisessa vessassa kovan vessahädän kourissa vain havaitaksesi, ettei kehosi suostukaan virtsaamaan? Ujopissaksi kutsutaan tilannetta, jossa muut ihmiset, häly tai muu häiriö saa aikaan sen, ettei pissa tulekaan.

Syynä "jännitystilanteiden hermosto"

Ujopissan taustalla on jännittävä tilanne. Jännitys aktivoi sympaattista hermostoa.

– Ihmisellä on parasympaattinen eli "rentojen tilanteiden hermosto" ja sympaattinen eli "jännitystilanteiden hermosto". Vaatii rennon tilanteen hermostoa, jotta virtsarakko pystyy rentoutumaan ja virtsa tulee ulos, urologi Tuomas Kilpeläinen kuvaa.

Ujopissaongelma on yleinen. Silloin virtsa ei hädästä huolimatta tule esimerkiksi julkisessa vessassa.

– Virtsaamiseen vaikuttaa kohtalaisen monimutkainen hermostollinen säätely. Se ei siis ole ihan niin helppoa kuin joskus ajattelisi, Kilpeläinen sanoo.

– Virtsaaminen vaatii rauhalliset olosuhteet, jotta saa rentoutettua itsensä. On toki hirveän vaikeaa tietoisesti yrittää rentoutua.

Avoin hana auttaa, lääkkeitäkin on

Hanan voi vessakopissa laittaa lorisemaan. Usein se auttaa.

– Monet potilaat kertovat, että hanan avaaminen rentouttaa tilannetta. En tiedä, minkä aivopoimun kautta se toimii, mutta toistuvasti tämä niksi tulee esiin, Kilpeläinen sanoo.

– Jos vessassa on pisuaari ja siinä on monta ihmistä lähistöllä, siinä auttaa, jos pääsee yksityiseen koppiin.

Virtsarakon tyhjentämistä voi helpottaa myös lääkkein.

– Ne rentouttavat virtsarakon kaulaa. Jos oire on hankala, voi aloittaa väliaikaisen lääkehoidon, jolloin saa varmuutta virtsan kulkuun. Lääkkeen voi myöhemmin lopettaa, kun alkaa sujua.

Lue myös:

Katso myös: Kaikkia ei jännitä! Poliisi kertoo, milloin julkinen virtsaaminen on rikos

3:48 Mitä laki sanoo julkisesta virtsaamisesta? Minne siitä voi ilmoittaa ja millaisen rangaistuksen julkisella paikalla virtsaamisesta voi kiinni jäädessä saada? Videolla haastatellaan ylikomisario Jarmo Heinosta Helsingin poliisilaitokselta.