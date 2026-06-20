FSHD on harvinainen lihastauti, jossa lihasäikeet surkastuvat vähitellen. Maailman FSHD-päivää vietetään lauantaina 20.6. postaamalla sosiaaliseen mediaan appelsiininsiivuhymyjä.

FSHD eli fasio-skapulo-humeraalinen lihasdystrofia on neuromuskulaarisairauksiin eli lihastauteihin kuuluva geneettisesti monimutkainen sairaus, jossa lihassäikeet korvautuvat rasva- tai sidekudoksella. Samaan tautiryhmään kuuluu myös muun muassa ALS.

FSHD aiheuttaa pääasiassa lihasheikkoutta kasvoissa, hartioissa ja yläraajoissa sekä myöhemmin mahdollisesti jaloissa.

Hymy voi olla epäsymmetrinen tai kasvot ilmeettömät, ja käsiä voi olla vaikea nostaa pään yläpuolelle. Jotkut menettävät kävelykykynsä, ja selkä voi mennä notkolle.

FSHD alkaa usein alkaa nuoruudessa tai varhaisaikuisuudessa, mutta voi alkaa myös myöhemmin. Myös vaikeusaste vaihtelee paljon.

Sairauteen ei ole vielä olemassa hoitokeinoa, mutta toivoa silti on paljon, koska FSHD-tutkimus etenee kovaa vauhtia, kertoo FSHD Finland ry:n puheenjohtaja Lauri Pirinen.

Hänen mukaansa maailmalla yli kaksikymmentä yhtiötä kehittää parhaillaan lääkkeitä sairauden etenemisen pysäyttämiseksi tai hidastamiseksi. Hän kertoo, että on realistista odottaa, että sairauteen olisi jokin lääke markkinoilla jo lähitulevaisuudessa.

Myös lihassäikeiden uudelleenkasvatusta tutkitaan parhaillaan.